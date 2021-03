662 tamponi rapidi effettuati: a pieno regime l’hotspot di Verzuolo

Anche a Verzuolo l’Asl, di concerto con il Comune, ha effettuato un sopralluogo per l’eventuale apertura di un centro vaccinale.

Lo conferma il sindaco della cittadina, Gian Carlo Panero: “Abbiamo ricevuto molte telefonate in Municipio. – spiega – Occorre precisare quindi che venerdì scorso abbiamo avuto un incontro con il dottor Gabriele Ghigo, direttore del Distretto Asl di Saluzzo”.

Comune e Asl hanno verificato alcuni locali all’interno della struttura sanitaria cittadina, valutandone l’idoneità per l’apertura di un centro vaccinale.

“Il dottor Ghigo ha precisato come la campagna vaccinale a Lagnasco, nel fine settimana, sia stata sperimentale, per certificare idoneità dei locali, disponibilità del personale e funzionalità del sistema informatico”.

Ora, quindi tutto è sottoposto a verifica, “considerando – rimarca Panero – che Verzuolo ha circa sei volte gli abitanti di Lagnasco. Ho sollecitato: appena possibile l’Asl si attiverà”.

23 I CASI DI CONTAGI IN PAESE

Il sindaco Panero conferma come, ad oggi, il numero delle persone contagiate dal Sars-Cov-2 a Verzuolo si sia alzato: la piattaforma segnala infatti 23 residenti positivi, di cui 22 domiciliati.

662 TAMPONI RAPIDI IN PIAZZA MARTIRI

Intanto proseguono i test rapidi per individuare casi di contagio da Covid-19.

Verzuolo aveva predisposto, sempre in stretta sinergia con l’Asl Cn1, un hotspot drive-in per lo svolgimento dei test, senza che gli utenti dovessero scendere dall’auto. L’area individuata era stata quella di piazza Martiri, proprio di fronte al Municipio.

Qui, Asl, con la collaborazione dei medici di base della Casa della Salute ed il loro responsabile Matteo Dematteis e con l’operatività dei membri della squadra Ana di Protezione civile, con il coordinatore Mauro Barbieri, si sta garantendo il corretto funzionamento delle operazioni. L’hotspot era stato aperto a dicembre del 2020.

662 sono i tamponi effettuati sino ad oggi, con un’operatività dell’hotspot di due giorni a settimana. “Un’iniziativa che sta proseguendo a pieno regime – ricorda il sindaco – e che risulta essere di vitale importanza nella lotta contro il virus”.

La postazione sarà attiva per tutto il mese e proseguirà in aprile nelle stesse giornate, il mercoledì (dalle ore 14) e il sabato (dalle ore 9), ad eccezione del 7 aprile posticipato all’8 aprile. Tredici, uno in più rispetto alle scorse settimane, i medici aderenti.

CHIUSI I PARCHI GIOCO

Da oggi, 9 marzo, come da disposizioni della Regione Piemonte, anche a Verzuolo non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (come, ad esempio, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici.

È fatta eccezione per i bambini con disabilità: la fruizione da parte loro è consentita previo ritiro della chiave di accesso presso l’ufficio di Polizia Municipale da parte di un famigliare. Sul sito del Comune è disponibile il modulo da compilare in caso di richiesta.

Il decreto regionale ha validità – salvo proroghe - fino al 6 aprile.