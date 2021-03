Abbattimento dei tigli a Fossano: continua la battaglia dei Radicali di Cuneo, inviata una lettera ai consiglieri comunali

Continua la battaglia, da parte dei Radicali di Cuneo, contro l’abbattimento dei tigli in corso Cristoforo Colombo a Fossano. Inviata al sindaco Dario Tallone e ai consiglieri comunali, una lettera che chiede la sospensione della delibera, della giunta comunale, che permetterebbe l’abbattimento di questi alberi.



A seguito di una raccolta firme, che nel giro di 7 giorni ha raggiunto le 375 adesioni, l’associazione ha chiesto una perizia tecnica. Tale analisi ha evidenziato che, effettivamente, “la scelta di piantare dei tigli nella zona fu sbagliata” ma che con una manutenzione più attenta, il problema potrebbe essere limitato.



Ritenuto anche non sufficientemente gravi, i danni recati al marciapiede, da giustificare l’abbattimento dell’alberata. “Evidentemente sono necessari diversi interventi, anche di abbattimento di alcuni Tigli, ma un’opera generalizzata non può che essere insensata” conclude la lettera di Filippo Blengino e Alexandra Casu.







La lettera:



Al Sindaco di Fossano

Ai Consiglieri comunali

Al Segretario Generale



Inviata tramite PEC



OGGETTO: Richiesta di sospensione della delibera della Giunta comunale di Fossano della seduta dell’11/02/2021 n.28, recante “Abbattimento di alberata in Corso Colombo – Linee di indirizzo”.



Gent. Signor Sindaco, Gent. Consiglieri,



in data 1° marzo 2021 la nostra associazione ha lanciato sul proprio sito (radicalicuneo.org) un appello per scongiurare l’abbattimento dei Tigli di Corso Colombo a Fossano. In soli sette giorni siamo riusciti a raccogliere 375 firme, di cittadine e cittadini contrari a tale decisione.

È anche sulla scorta di tale massiccia adesione che vi chiediamo, con speranza, di sospendere la delibera e di approfondire la questione. L’unica perizia effettuata, citata nel documento, risale infatti al lontano novembre 2014. Tale documento venne eseguito su richiesta di alcuni residenti della zona e, comunque, non proponeva la rimozione di tutti i 57 esemplari. Come Associazione abbiamo richiesto un parere tecnico (che alleghiamo) ad un esperto, che suggerisce soluzioni alternative all’abbattimento.

È molto probabile che la scelta di piantare dei tigli nella zona fu sbagliata, date le peculiarità di questa specie e le caratteristiche del succitato corso, tuttavia una manutenzione periodica delle piante, potature ed interventi di personale esperto, eviterebbero, de facto, l’insorgere di pericoli. Inoltre, riteniamo che l'abbattimento di tali alberi, che non costituirebbero attualmente pericolo per edifici e persone, sia un danno ambientale e paesaggistico molto grave, tenendo conto che la loro disposizione è una risorsa naturale preziosa, che contribuisce ad evitare l'isola di calore tipica delle città e impreziosisce il valore degli immobili.



Nella delibera si scrive che risulta “l’impossibilità documentata” di provvedere alla potatura. Domandiamo qui cosa significa la parola “documentata”, ribadendo che un’unica perizia, peraltro fatta su commissione di una specifica parte, non sia sufficiente a “documentare” l’impossibilità di potare delle piante.



Sempre nella delibera si scrive che i Tigli provocano ombreggiamento, sporcizia e insalubrità a causa di foglie e insetti presenti. Tali affermazioni sfiorano il ridicolo: ogni albero “ombreggia”, perde foglie e attira insetti, ma non per questo si propone l’abbattimento di ogni essere vegetale presente nei centri urbani. Se la circolazione di insetti risultasse così fastidiosa, si potrebbe procedere ad una lotta di tipo biologico, totalmente sostenibile.



Per quanto concerne i citati danni recati all’asfalto ed al marciapiede dalle radici, noi non crediamo che questi ultimi siano gravi a tal punto da giustificare il totale abbattimento delle alberate. Evidentemente sono necessari diversi interventi, anche di abbattimento di alcuni Tigli, ma un’opera generalizzata non può che essere insensata.



Per questi motivi siamo quindi a richiederVi di rivalutare attentamente la delibera, incaricando esperti di valutare la questione, e “mettendo in campo” azioni che siano concretamente dettate dal buon senso (che spesso si cita).



Distinti saluti.

Fossano, 08/03/2021



Filippo Blengino

Alexandra Casu