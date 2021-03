Alba, in Cristo Re i funerali di una stimata docente

Si svolgeranno oggi, martedì 9 marzo, presso la parrocchia di Cristo Re ad Alba, i funerali di Giordana Lavelli.



Sessantasei anni, era da poco andata in pensione dopo una carriera che la vide insegnare materie scientifiche a generazioni di allievi superiori presso la Scuola Enologica Umberto I, l’Istituto Tecnico "Einaudi" e in ultimo all’Arte Bianca di Neive.



Recentissima la scoperta del male che inesorabile l’ha sottratta all’affetto dei familiari – la figlia Ludovica con Gianluca e il nipote Damiano, il fratello Massimo con la moglie Anna e i figli Alberto e Carlo – e dei tanti allievi che in questi giorni, con rimpianto, ne hanno ricordato la figura.



Le esequie sono in programma alle ore 15. La salma della docente verrà quindi trasferita al tempio crematorio di Bra.