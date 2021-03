Annullato a Fossano il Mercatino dei Piccoli Animali, resiste Expoflora in attesa di nuove disposizioni

Un quadro epidemiologico troppo pericoloso e normative vigenti che rendono impossibile il realizzarsi della manifestazione “Mercatino dei Piccoli Animali” a Fossano. Programmata per domenica 14 marzo presso piazza Picco, prevedeva l’esposizione di: canarini, pappagalli, altri piccoli volatili ornamentali da gabbia, conigli, animali con pelo e pesci.



“Purtroppo con l’arrivo della zona arancione rinforzata in Piemonte, abbiamo dovuto annullare il Mercatino dei Piccoli Animali - commenta il vice sindaco Giacomo Pellegrino -. È un peccato perché oltre agli amatori, alla fiera partecipavano anche commercianti di cereali e attrezzature che così perdono un’occasione di incasso. Con il mercatino era inoltre prevista la presenza, presso le strutture coperte di piazza Foro Boario, dei produttori agricoli e dei loro prodotti pronti alla vendita. Anche questa iniziativa, purtroppo, è stata annullata”.



Così, dopo l’edizione della Fiera del Vitello Grasso, anche questo evento programmato dall’amministrazione Tallone viene annullato. Continua invece l’organizzazione di Expoflora in attesa degli sviluppi normativi che, qualora permettessero la realizzazione dell’evento, verrà svolto nel pieno delle disposizioni anti-Covid.