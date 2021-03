Buona la prima per il webinar del Forum Giovanile di Frabosa Sottana dedicato alle donne

Buona la prima! Si è concluso con moltissimi pareri favorevoli il primo webinar del Forum Giovanile Comunale di Frabosa Sottana.

Un primo evento che ha coinvolto molte persone, riuscendo a interessare anche amministratrici e amministratori dei comuni limitrofi.

L’evento, tenutosi nel salotto online di Google meet, ha focalizzato l’attenzione sull'empowerment femminile: una carrellata di avvenimenti di carattere giudico-culturale che non a caso, in occasione dell’8 marzo, mettono in luce aspetti salienti ed evolutivi della storia e delle conquiste sulle pari opportunità.

Il collegamento, guidato professore Alessandro Fallica, docente di diritto all’Istituto “Cigna” di Mondovì, ha ripercorso la storia dell’emancipazione femminile: dalle donne nel '600, ai primi movimenti femministi fino ad arrivare all'agenda 2030. L’incontro è stato occasione per parlare anche di donne Sono come Anna Iberti, Lina Merlin, Tina Anselmi, Rita Levi Montalcini e Liliana Segre, che hanno partecipato alla nascita della Costituzione, ed esaminare le principali leggi che tutelano la donna.

"Un incontro piacevole e formativo, trattato con tatto e professionalità, nonché ben articolato e fluente. Siamo soddisfatti per la riuscita di questo primo evento e ci teniamo a ringraziare pubblicamente il prof. Alessandro Fallica che ha reso possibile lo svolgimento del webinar” – commentano dal Forum Giovanile Comunale di Frabosa Sottana.

"I ragazzi sono stati protagonisti di un incontro su temi sempre più attuali e complessi e sono stati bravi anche a livello tecnologico apportando contenuti multimediali di qualche secondo durante la riunione, non resta dunque che far loro i più sinceri complimenti e auguri per le prossime presentazioni online" – aggiungono il vice sindaco Elisabetta Baracco, con delega alle pari opportunità, l’assessore Erica Basso e il consigliere Giulia Lanza con la delega alle politiche giovanili.

Per eventuali approfondimenti è possibile seguire le pagine social Facebook e Instagram del Forum Giovanile comunale di Frabosa Sottana.