"Questa casa non è una scuola" studenti e nonni del monregalese insieme contro la DAD (FOTO)

"Questa casa non è una scuola" - lo hanno scritto in stampatello gli studenti di tutte le scuole di Mondovì, dai più piccoli fino ai ragazzi delle superiori, per lanciare un messaggio forte alle istituzioni.

Una protesta pacifica e silenziosa, come le "aule virtuali" in cui fanno lezione oggi gli studenti, lanciata dal gruppo di Priorità alla Scuola.

L'unica didattica adatta a tutti è quella in presenza, eppure da ieri, lunedì 8 marzo, le camerette di migliaia di studenti sono tornate a trasformarsi in aule, nonostante la connessione internet scarsa (problema che ha interessato molti nella giornata di ieri, ndr). Il colpevole è sempre lui, il Covid, che da più di un anno paralizza le nostre vite, ma le conseguenze rischiano di essere davvero pesanti per famiglie e studenti, sia a livello economico che piscologico.

"Non chiediamo il ritorno a scuola ad ogni costo, la salute viene prima di tutto. Vorremmo però avere i dati sui contagi nelle scuole del nostro territorio" - è questo l'appello dei genitori - "La scuola è il posto più facile da chiudere, ma bisognerebbe agire prima su luoghi che hanno una possibilità di contagio decisamente maggiore".