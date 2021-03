Guarene, "un abbraccio fa primavera” per i familiari e gli ospiti della casa di riposo

Terminata la campagna di vaccinazione per tutti i 15 ospiti della casa di riposo di Guarene, anche loro hanno potuto intrattenersi con i loro cari. Lo hanno fatto ieri (8 marzo), nella stanza degli abbracci allestita all'interno della cappella della struttura guarenese grazie alla proposta "Un abbraccio fa primavera”, sposata dalla residenza govonese “SS. Carlo e Francesco”.



In occasione della giornata dedicata alla festa della donna il direttivo ha omaggiato tutte le trentatré ospiti delle residenze di Guarene e Govone con un mazzo di mimose. I fiori simbolo della Giornata Internazionale sono stati omaggiati anche dai parenti.



Un tripudio di emozioni per ospiti e familiari, che dopo un anno hanno potuto finalmente stringere in sicurezza i loro cari.



L'iniziativa si realizza a seguito del progetto “Un abbraccio per Natale”, ideato e finanziato da Anteas Cuneo Odv, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, Pensionati Cisl Cuneesi e Associazione Provinciale Case di Riposo con il sostegno della Fondazione Specchio dei Tempi che ha permesso agli ospiti della Casa di riposo di Govone di incontrare i propri congiunti durante le feste natalizie.



'Ringraziamo calorosamente le associazioni per questa straordinaria opportunità - commentano il Consiglio di amministrazione e la direttrice Monica Tordella - e tutti gli operatori, l'infermiera e il direttore sanitario per la dedizione al loro servizio".

"Questa è una bella soluzione per acquisire nuovamente un contatto sia visivo che fisico con i nostri amati ospiti della casa di riposo rimasti troppo tempo senza vedere i propri cari", è il commento del sindaco guarenese Simone Manzone.



Per sostenere il progetto è possibile fare una donazione con carta di credito, bonifico, Satispay, Paypal sulla piattaforma Rete del Dono: https://www.retedeldono.it/it/progetti/csac/un-abbraccio-per-natale.