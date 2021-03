Mondovì, presentazione online del libro "Di seme in meglio" di Alice Pasin

Nell’ambito del seminario di orticoltura agroecologica, il Comizio Agrario, in collaborazione con la libreria Banco di Mondovì, propone la presentazione online del libro “Di seme in meglio” curato da Alice Pasin. Si tratta di un manuale, pratico e di facile lettura, specificamente rivolto a chi si voglia dedicare a coltivare le proprie varietà orticole attraverso l’autoproduzione delle sementi. Insieme con Alice Pasin, conservatrice di ortive locali e insegnante di tecniche di riproduzione, che ne ha curato l’impianto generale, hanno collaborato coltivatori ed esperti, che da anni collaborano con la Rete Semi Rurali, disponibili a condividere i loro saperi pratici e le loro conoscenze. La curatrice del volume Alice Pasin dialogherà con Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario, lunedì 15 marzo 2021 alle ore 17,30. L’Evento gratuito è trasmesso ONLINE, attraverso una piattaforma Zoom a posti limitati. Verranno quindi ammessi i primi che si registrano. Per info e iscrizione: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì. E-mail: comizioagrario1867@gmail.com - Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12)..