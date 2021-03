Rose gialle di Zonta Saluzzo per ringraziare il personale femminile dell’ospedale cittadino

"A voi, il nostro pensiero, la gratitudine e il ringraziamento collettivo".

La lettera delle socie Zonta Saluzzo ha accompagnato i mazzi di rose gialle, simbolo del club, offerti al personale femminile sanitario dei reparti Covid dell’ospedale di Saluzzo.

Un omaggio nel giorno della Festa della donna "per ringraziare tutte le donne che operano in prima linee per il nostro ospedale, affrontando la dura sfida del coronavirus e che con grande coraggio e generosità non si sono mai fermate".

Proprio come simboleggia la rosa gialla hanno saputo portare la luce della rinascita.

Per il club internazionale di service, nato nel 1919 per migliorare lo stato dello donna nel mondo, ricorda la presidente Anna Maria Gavatorta, la rosa gialla è per noi un simbolo e emblema di luce e, dal 1999, promuove il Rose Day, una delle date fondamentali del calendario sociale zontiano.