Backstage, giovedì sera al centro della puntata: "Se la campagna vaccinale procede, la chiusura scuole è necessaria?"

Nuovo stop alle lezioni in presenza che obbliga alla didattica a distanza. Per tanti una chiusura necessaria, ma per i genitori è un problema nella gestione familiare.

Le vaccinazioni l’unica vera soluzione, ma le dosi arrivano con il contagocce e nel frattempo dalla Regione si guarda con rassegnazione a una zona rossa estesa a tutto il Piemonte.

Ma se si arrivasse a una campagna vaccinale che procede a ritmo serrato come è stato in Inghilterra e in Israele, la chiusura delle scuole sarebbe ancora necessaria? I nuovi contagi che colpiscono di più i giovani arrivano proprio dai contatti in classe?

Se ne parlerà in studio con Gian Maria Aliberti Gerbotto e la giornalista di targatocn Barbara Simonelli che condurranno la trasmissione tramite collegamento online con alcuni rappresentati della sanità locale e della scuola.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.