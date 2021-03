Ciclismo: buona prova di squadra per il Racconigi Cycling Team a Montignoso

Nell'ultimo weekend il Racconigi Cycling Team è stato impegnato in Toscana, nell'ormai consueto appuntamento di Montignoso, in provincia di Massa, con il Trofeo Oro in Euro.

Al via per la squadra racconigese c'erano cinque atlete: Valentina Basilico, Matilde Beltrami, Rachele Bonzanini, Monia Garavaglia e Giorgia Ruffo Stefanini.

La gara era lunga 106 chilometri e il tracciato caratterizzato da una prima parte pianeggiante, con un primo circuito di 13 chilometri da ripetere cinque volte e poi uno finale di 20 chilometri da ripetere due volte. A rendere duro il secondo circuito era la salita di Fortezza al termine della quale era posto il Gran premio della montagna.

In gruppo c'erano tutte le migliori atlete italiane, tra cui Elisa Longo Borghini che il giorno prima era arrivata seconda alla Strade Bianche. Subito dopo la partenza l'andatura è stata subito molto elevata. Prima che iniziassero le salite la media era di 42 chilometri orari.Le ragazze del Racconigi dirette dall'ammiraglia dal Ds Roberto De Filippo hanno pedalato senza troppe difficoltà in gruppo fino alla fine. La stagione riprenderà tra due settimane con la classica di Cittiglio, in provincia di Varese, prova di Coppa delle Nazioni per Juniotes e una delle gare più importanti dell'anno.