Senza mascherina, forniscono nomi falsi alla Municipale: denuncia per tre minori a Bra

Anche nell'ultimo fine settimana il Comando della Polizia Locale di Bra ha svolto controlli sul territorio comunale per la verifica del rispetto delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.



Gli agenti della Municipale sono intervenuti in più occasioni per disperdere gli assembramenti che si erano creati in alcune zone cittadine e hanno presidiato le aree maggiormente frequentate; le pattuglie hanno identificato complessivamente 72 persone, sia giovani che non, di cui diverse sono state contravvenute per il mancato uso della mascherina.



Inoltre, tre minori verranno deferiti alla Procura per i Minorenni del Piemonte per il reato di false generalità: i tre infatti sono stati sorpresi senza mascherina e hanno fornito agli agenti che li stavano identificando nomi e cognomi non veritieri.

Dalla immediata verificata alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, è emerso che tali nominativi non esistevano e pertanto i giovani sono stati invitati al Comando della Polizia Locale unitamente ai propri genitori per la redazione degli atti di rito.



I controlli proseguiranno nei prossimi fine settimana.