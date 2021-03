Tre feriti nello scontro tra un'auto e un furgone a Cantina Roddi

E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 12.30 di oggi (martedì 8 marzo) nella zona di Cantina Roddi, sotto il cavalcavia della tangenziale di Alba.



Qui sono andati a scontrarsi un’automobile con a bordo due persone e un furgone condotto da un operaio. Tutti sono stati condotti in ospedale da altrettante équipe dell’emergenza 118, ma le condizioni dei singoli feriti non sono al momento note.



Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi.



In corso di accertamento le cause dello scontro, verificatosi in un tratto che negli ultimi tempi è già stato teatro di diversi episodi analoghi.