Saluzzo, addio allo storico tipografo Adriano Flora

Domani mattina (mercoledì 10 marzo alle 10,30) nella Chiesa di Maria Ausiliatrice, l’ultimo saluto al tipografo saluzzese Adriano Flora, titolare delle Arti Grafiche Flora di via Pignari, deceduto domenica sera in seguito ad un male incurabile. Aveva 77 anni.

Era un grande appassionato della sua professione iniziata alla fine degli anni ‘50 presso la Tipografia Operaia di piazza Garibaldi, grazie al Cavalier Lorenzati, ricorda il figlio Massimiano. "Era la tipografia che stampava il Corriere di Saluzzo. In seguito si era impiegato come tipografo alla Minerva Medica, per circa 12 anni, studiando contemporaneamente alla scuola di Arti Grafiche Paravia di Torino".

Terminati gli studi aveva creato a Cavallermaggiore la tipografia Officine Grafiche in società, per poi ritornare a Saluzzo, città a cui era legatissimo, fondando le Arti Grafiche Flora con la moglie Concetta, azienda tutt'ora operativa, specializzata nel campo delle etichette alimentari.

Alla fine degli anni '50 aveva contribuito a formare il gruppo Scout Saluzzo 1. Tipografia, grafica e stampa sono state la sua vita: "un lavoro che svolgeva con una passione tale da ritenerlo un hobby”.

Da tutti è ricordato come persona solare e generosa. Amava la natura, le montagne, le nostre vallate e gli animali.

Lascia la moglie Concetta e il figlio Massimiliano, che continua l'attività di famiglia ed è direttore del circolo Ratatoj, associazione culturale che gestisce il Teatro Magda Olivero. Le offerte in suo ricordo saranno devolute all’Anfass Saluzzo. La salma sarà tumulata nel cimitero di Saluzzo