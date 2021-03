Iscrivi i tuoi figli al corso gratuito on-line di “Baby Dance”

In seguito alla chiusura delle scuole e degli asili a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, gli insegnanti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Imperial Dance Academy Cuneo”, si sono attivati per sviluppare un progetto che potesse essere di aiuto ai bambini e alle loro famiglie, proponendo delle lezioni ludico ricreative di Ballo on-line.

Il progetto denominato “Imperial Dance BABY CLUB” è partito da un’idea dell’istruttrice fitness Valentina Musolino che dati i suoi numerosi anni lavorativi nei villaggi vacanza per prima ha colto il problema di numerosi genitori che dovendo lavorare in smart working per seguire i figli a casa, avevano la necessità di trovare un’attività divertente da far svolgere ai propri figli direttamente da casa.

“Inoltre la chiusura dei parchi gioco ha diminuito notevolmente le possibilità di svago dei bambini dai 3 ai 10 anni di età.” - spiega Eros Ghio, presidente dell’associazione - “In questo modo i genitori hanno difficoltà a creare momenti di gioco e divertimento per i loro figli. E lo dico in prima persona da padre.”

Nel trovarci a dover fare i conti con una situazione così inedita e carica di incertezze come quella generata dalla pandemia, la riflessione si è focalizzata prima di tutto sul come far sentire – nella distanza – la vicinanza ai bambini, consapevoli di doverlo fare rinunciando a quella prossimità̀ fisica così importante all’interno della relazione con gli altri.

“Imperial Dance BABY CLUB” è un percorso gratuito nato per promuovere l’attività sportiva e del sano movimento attraverso un’apparecchiatura multimediale.

Successivamente il tutto verrà implementato con lezioni basilari di Danze Latino-Americane e Breakdance per alimentare la voglia di conoscenza e l’attrattiva verso la Danza Sportiva.

I bambini potranno accedere alle lezioni gratuite attraverso dei semplici link sulla piattaforma Proficon (senza bisogno di scaricare app o fare complicate iscrizioni), che troveranno sul Gruppo Facebook dedicato:

https://www.facebook.com/groups/imperialbabyclub





Per accedervi verranno chieste alcune semplici informazioni per poter in secondo luogo inviare un attestato di partecipazione cartaceo e un nostro gadget a tutti i bambini partecipanti all’iniziativa.





Per ulteriori informazioni: 340-3311994