Le tipologie di pesca più in voga nel 2021 a confronto

In quest’ultimo periodo la pesca sportiva è cambiata moltissimo, i pesci sono sempre più sporadici e le tecniche di pesca si affinano sempre di più per poter passare una giornata di pesca divertente.

Le tecniche di pesca oramai più conosciute fanno parte della famiglia della pesca a spinning.

Per chi volesse approfondire queste informazioni vi lasciamo il seguente link www.pescaonline.org

Una classica tipologia di pesca dove si lancia l’esca artificiale e si recupera per far si che quest’ultima si muova come un pesce reale.

Grazie a questa tecnica di pesca possiamo raggruppare le tipologie di pesci più pescate

Pesca al siluro: uno dei pesci predatori presenti nelle nostre acque interne, un pesce che può raggiungere dimensioni molto notevoli, è sempre più usuale pescare esemplari di siluro che superano i 100 chili di peso.

Data la sua grande mole questo pesce ha portato alla diminuzione delle altre specie di pesci nelle nostre acque, data anche la sua voracità.

Proprio grazie alla sua voracità questo pesce si può insidiare con la pesca a spinning con artificiali di tutte le tipologie e di tutti i colori e dimensioni.

Pesca alla spigola: Se andiamo nella sezione mare sicuramente la regina delle nostre acque non può che essere la spigola, grazie alla sua prelibatezza delle carni, è un famoso pesce da mangiare nei più rinomati ristoranti.

Anche questo pesce si può pescare a spinning ma, a differenza del siluro, la spigola è molto più diffidente quindi dovremmo analizzare con molta attenzione la tipologia dell’artificiale che andremo ad utilizzare come esca.

Surfcasting : sempre per la categoria di tecniche di pesca più utilizzate in mare non potevamo non trattare il surfcasting, una tecnica che si effettua dalla riva di una spiaggia, bisogna avere delle canne da pesca specifiche per questa tecnica che ci permetteranno di effettuare lanci lunghissimi, proprio per arrivare nei punti dove normalmente passeggiano i nostri amici pesci.

Questa tecnica è considerata pesca a fondo, è una tipologia di pesca dove si lancia l’esca lontano dalla riva, si mette in tiro il filo ed in caso di abboccata di un pesce vedremo la punta della nostra canna da pesca muoversi.

Nella maggior parte dei casi si usa agganciare dei piccoli campanelli proprio nella punta della nostra canna da pesca per avvisare l’abboccata di un pesce.

Carpfishing : una delle tipologie di pesca più utilizzata oggi dai pescatori è proprio la pesca alla carpa, uno dei pesci più belli da pescare nelle nostre acque.

In questo caso ci troviamo davanti ad un pesce non predatore e che normalmente mangia esce vegetali, come il mais o farinacei vari ed è golosa dell’odore della fragola.

Una tipologia di pesca completamente differente alla pesca a spinning, mentre quest’ultima la possiamo catalogare come una tipologia di pesca molto dinamica, dove dovremo muoverci in continuazione, il carpfishing è completamente l’opposto, è una tecnica di pesca statica, dove ci fermeremo nel luogo di pesca prescelto anche per più giorni.