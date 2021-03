Nel 2020 nate 737 aziende rosa in Granda ma 929 hanno chiuso

Nel 2020 sono nate in provincia di Cuneo ben 737 aziende a conduzione femminile. Un numero significativo, considerata la pandemia, che tuttavia non supera quelle cessate che ammontano a 929 (al netto delle cancellazioni d’ufficio) e portano quindi ad un saldo negativo per 192 unità e si traduce in un tasso di crescita, di pari variazione rispetto a quella registrato nel 2019, del -1,3%, scaturito da un discreto dinamismo sul fronte della natalità (+4,8%), ma soprattutto della mortalità (+6,1%). Il dato è meno positivo sia rispetto a quello piemontese (-0,8%) e nazionale (+0,1%), sia del tasso di crescita registrato in ambito provinciale dal tessuto imprenditoriale complessivo (-0,6%).

È quanto risulta dai dati del Registro imprese della Camera di commercio di Cuneo che evidenziano come anche le imprese femminili abbiano sofferto le criticità registrate dal sistema imprenditoriale nel suo complesso e, in particolare, le ricadute negative della pandemia.

Il saldo tra le imprese femminili nella Granda al 31.12.2020 e al 31.12.2019 è negativo per 233 unità, con una variazione percentuale del -1,53%, a fronte di dati meno negativi a livello piemontese (-0,74%) e nazionale (-0,29%).

Nel 2020 le imprese femminili sono in totale 15.044 con un’incidenza del 22,6% sull’universo delle imprese complessivamente registrate in provincia di Cuneo e un grado di imprenditorialità esclusivo dell’87,3%, più alto rispetto a quello regionale e nazionale (rispettivamente dell’82,8% e dell’80,9%). Più di tre su dieci svolgono la propria attività nel settore dell’agricoltura, otto su dieci sono imprese individuali, l’11,4% è guidato da giovani donne, il 7,2% è amministrato da straniere: è questo l’identikit della componente femminile del sistema imprenditoriale cuneese nel 2020.

A livello regionale le registrazioni di imprese femminili in provincia di Cuneo, con un peso del 15,7%, si posizionano subito dopo quelle in provincia di Torino (51,1%).

“Il ruolo storicamente occupato dalla donna di madre, perno della famiglia, persona che si occupa della cura di bambini ed anziani spesso finisce per essere uno dei motivi dominanti della rinuncia alla gratificazione professionale e imprenditoriale - sottolinea Egle Sebaste, neo presidente della Consulta per l’imprenditoria femminile - E’ necessaria una forte sensibilizzazione in questo ambito volta ad ottenere asili nido, scuole materne, insegnamento a tempo pieno, strutture che si occupino degli anziani in forme nuove, senza sradicarli dalla loro casa e dalla loro famiglia, consentendo a noi donne di avere più tempo a disposizione per lavorare con serenità sapendo che abbiamo lasciato i nostri affetti più indifesi in buone mani. Vorrei utilizzare il mio ruolo nella Consulta per lavorare in questa direzione, apportando un contributo per mettere in campo strumenti che possano aumentare la presenza femminile in tutti gli ambiti, non soltanto in quelli che ci sono storicamente deputati, convinta che tutta la società ne trarrebbe grande giovamento.”

L’esame della natimortalità delle imprese femminili per forma giuridica rivela un graduale processo di strutturazione delle attività per far fronte alle nuove sfide di mercato: le società di capitale hanno registrato un tasso di crescita positivo (+1,0%), frutto di una natalità (+4,7%) di poco superiore all’indice di mortalità (+3,7%). Il saldo tra i flussi di iscrizioni e cessazioni è, invece, negativo per tutte altre forme giuridiche. Chiudono infatti il 2020 con un tasso di crescita di segno meno le società di persone (-2,0%), le imprese individuali (-1,3%) e le altre forme (-0,4%).

L’analisi della presenza delle imprese femminili nei diversi settori economici evidenzia che il comparto merceologico più rappresentato è quello dell’agricoltura (33,2%), che quasi un’impresa su cinque svolge attività commerciali e che più di una su dieci è impegnata nelle altre attività dei servizi, incluse parrucchiere e lavanderie. Quote significative operano, inoltre, nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (9,3%) e nelle attività immobiliari (5,9%). Valutando l’incidenza delle imprese femminili sul totale delle registrate per settore spicca la forte specializzazione femminile nelle altre attività dei servizi (il 64,6% delle aziende del settore è amministrato da donne) e nei servizi di ricettività, con alberghi e ristoranti (35,1%).

Esaminando in dettaglio i singoli settori emergono dinamiche diverse. Alla forte contrazione dello stock registrato in agricoltura (-12,6%) e commercio (-2,7%), si contrappone la crescita del numero di imprese femminili iscritte nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+2,8%), nelle attività immobiliari (+1,4%) e nelle altre attività di servizi (+0,1%).