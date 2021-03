Al Regina Montis Regalis di Mondovì le prime Tac coronariche

Oggi, martedi 9 marzo, sono state eseguite le prime TAC coronariche presso la Radiologia dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

Il servizio di TAC coronarica è gestito nell'ambito del Servizio di Radiologia diretto da Alberto Talenti, in collaborazione con i cardiologi della struttura diretta da Mauro Feola.

“L'esame – spiega il dottor Feola - è indicato normalmente, da un cardiologo che ricerca la presenza di una malattia coronarica in un paziente con sintomatologia dubbia per cardiopatia ischemica ed è in grado di evitare, nel caso di assenza di lesioni coronariche, l'esame coronarografico invasivo.

L’esame, per la sua complessità è di livello avanzato nel panorama dell'imaging cardiovascolare”.

L'inizio di questa ulteriore attività, permette di far crescere le possibilità diagnostiche 'in sede' e migliora l'offerta in Provincia per quanto riguarda questa metodica.