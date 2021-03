Mondovì, la prima A dell'Ipc Bellisario in gara al concorso “Sbulliamoci”

La classe prima A dell’Ipc “Bellisario” di Mondovì in gara al concorso nazionale “Sbulliamoci (smontiamo i bulli e le bulle)”. Iniziativa indetta dal Cai Scuola e dal Miur per contrastare il fenomeno del bullismo. Sotto la guida dei professori Stefania Bottino, Alda Lerda e Francesco Pungitore, gli alunni dell'Istituto superiore monregalese hanno realizzato un video dal titolo “Mai giudicare prima di sapere” in lizza per un premio nella sezione multimediale del concorso. Inoltre, hanno utilizzato la tecnica del debate per analizzare il tema proposto, le possibili soluzioni e la scelta del prodotto finale da inviare al concorso. Hanno potuto immedesimarsi nelle emozioni di una vittima, di un bullo o di uno spettatore remissivo. “Questa attività - è scritto in una nota - ha permesso di formare un gruppo classe più coeso e collaborativo, nel rispetto delle individualità dei singoli componenti”. A maggio si terrà la cerimonia di premiazione in streaming e tutte le scuole che hanno partecipato al concorso saranno collegate. “In questi giorni - prosegue il comunicato - il Cai ha inviato in omaggio ai ragazzi dell'Ipc alcuni libri di narrativa e alcune produzione cinematografiche dedicate alla montagna e tutti noi, docenti e alunni, desideriamo ringraziare per questo gradito pensiero”. L’istituto “Bellisario” di Mondovì, sotto la guida attenta e competente della Dirigente Scolastica Prof.ssa Donatella Garello, si è già impegnato attivamente su queste tematiche nei precedenti anni scolastici, partecipando al progetto Erasmus+ “Dangers and opportunities of the Internet” e ad altre iniziative contro il bullismo ed il cyberbullismo. “Il bullismo - conclude la nota - è un fenomeno sempre più dilagante ed è importante che tutti riconoscano la gravità degli atti di bullismo e delle conseguenze negative che ne derivano per la crescita sia del numero delle vittime sia dei giovani prevaricatori, che corrono il pericolo di indirizzare la loro vita verso la devianza e la delinquenza. E’ altresì dilagante il fenomeno del cyberbullismo, nel quale la distanza creata dietro ad uno schermo rende ancora più spietati i prepotenti, che non percepiscono la sofferenza dell’altro. E’ fondamentale che proprio dalla scuola - luogo di cultura e di socializzazione per gli adolescenti - si mettano in atto delle strategie efficaci per contrastare il radicamento di atteggiamenti prevaricatori messi in pratica da chi vuole emergere con la prepotenza, ma anche di compagni che manifestano atteggiamenti di accettazione o di plauso verso azioni aggressive e vessatorie, fisiche o telematiche”.