TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile! Nella Pool Promozione Roma e Mondovì al comando. Nella Pool Salvezza la Futura Busto Arsizio è già in fuga. Domani le semifinali di Coppa Italia

Seconda giornata di Pool Promozione e Pool Salvezza all’insegna del fattore casalingo. In tutte le 8 gare disputate in questo week-end, infatti, sono state solo le squadre di casa a centrare l’obiettivo della vittoria. Partiamo dalla Pool Promozione. Nell’anticipo del sabato, la Lpm Bam Mondovì ha superato in casa un coriaceo Cuore di Mamma Cutrofiano per 3-0.

Le salentine di coach Antonio Carratù, soprattutto nel primo set ed in parte del secondo, hanno creato più di una difficoltà alle Pumine di coach Davide Delmati. Le monregalesi, tuttavia, sono state brave a mantenere sempre alto il livello di concentrazione, finendo per “dilagare” nel finale del match. Interminabile ed emozionante il primo set, chiuso per 32-30.

Ha tenuto il passo della squadra monregalese l’Acqua & Sapone Roma, che ha rifilato un netto 3-0 al Volley Soverato. Anche in questo caso le padrone di casa hanno dovuto dare fondo ad energie supplementari per avere la meglio sulla formazione calabrese. Tonfo esterno del Megabox Vallefoglia. Le “Tigri” pesaresi hanno “sbattuto il muso” sul solido muro del Green Warriors Sassuolo (3-1). La squadra “Neroverde” ha ritrovato in Ekaterina Antropova (32) la sua indiscutibile trascinatrice. Nelle emiliane, da incorniciare anche la performance della ventenne centrale Giada Civitico (15 punti e 60% in attacco).

Gara vietata ai deboli di cuore quella vissuta in terra romagnola tra la Omag San Giovanni in Marignano e l’Eurospin Ford Sara Pinerolo. Le padrone di casa di coach Stefano Saja sono riuscite a spuntarla al tie-break, al termine di una “maratona” di emozioni e capovolgimenti di fronte. Il preludio già nel primo set, con il Pinerolo avanti 21-24 e capace di farsi rimontare dalle padrone di casa, brave a chiudere il parziale sul 32-30. San Giovanni in Marignano travolgente nel secondo set, chiuso 25-11 e che nel terzo set era avanti 21-18. Gara finita? Nient’affatto!

A quel punto le piemontesi di coach Marchiaro hanno registrato uno scatto di orgoglio, che le ha permesso di rimettere in equilibrio il match, prima di uscire sconfitte al tie-break. Protagoniste Emanuela Fiore (28) per le padrone di casa, mentre per le ospiti la “solita” Valentina Zago (30). Il Cbf Macerata ha brindato alla prima vittoria della seconda fase, superando la Sigel Marsala per 3-1. Marchigiane capaci di portare a referto cinque giocatrici in doppia cifra, a riprova di un collettivo in crescita e qualitativamente ben assortito.

Nella Pool Salvezza, seconda vittoria consecutiva per la Futura Busto Arsizio, che ha avuto la meglio del Montecchio per 3-1. Una vittoria più difficile del previsto, soprattutto grazie all’aggressività messa in campo dalla formazione ospite. Altri tre punti in cascina, dunque, per la Futura, che così ha abbozzato la prima mini fuga. Il distacco tra primo e secondo posto, attualmente occupato dal Ravenna, ora è di sei lunghezze.

L’Olimpia, infatti, ha perso ulteriore terreno a causa del passo falso subito al tie-break in casa di un buon Barricalla Cus Torino. Secondo successo consecutivo anche per l’Hermaea Olbia, che in casa ha superato il Martignacco per 3-1, agganciandolo al terzo posto in classifica. Ottima performance per Jessica Joli, autrice di 27 punti, per una percentuale in attacco del 52%. Da ricordare che la gara tra Cda Talmassons ed Exacer Montale è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle positività riscontrate nel gruppo squadra della società friulana.

Domani, intanto, occhi puntati sulle due semifinali di Coppa Italia. Alle 17:30 il Megabox Vallefoglia ospiterà il Cbf Macerata. Un’ora dopo, la Lpm Bam Mondovì sfiderà al PalaManera l’Eurospin Ford Sara Pinerolo. Le vincenti di questi due derby, raggiungeranno domenica 14 marzo l’Rds Stadium di Rimini per la finalissima che metterà in palio il trofeo iridato e pertanto vedranno rinviati i rispettivi impegni di Pool Promozione.

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA - POOL PROMOZIONE

A&S Roma Volley Soverato 3-0 S. G. Marignano Eur. Pinerolo 3-2 Cbf Macerata Sigel Marsala 3-1 Lpm Bam Mondovì Cdm Cutrofiano 3-0 G.W. Sassuolo Meg. Vallefoglia 3-1

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

1 LPM BAM MONDOVI’ 47 2 A&S ROMA* 47 3 M. VALLEFOGLIA 44 4 EUR. PINEROLO* 38 5 CDM CUTROFIANO * 37 6 CBF MACERATA* 36 7 SIGEL MARSALA 35 8 VOLLEY SOVERATO 33 9 S.G.IN MARIGNANO 33 10 G.W. SASSUOLO 31

*una gara da recuperare

PROSSIMO TURNO POOL PROMOZIONE 14/03/2021

S. G. in Marignano A&S Roma - Cbf Macerata Lpm Bam Mondovì - Volley Soverato Eur. Pinerolo - Meg. Vallefoglia Sigel Marsala - Cdm Cutrofiano G.W. Sassuolo -

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DI ANDATA POOL SALVEZZA

G. H. Olbia Itas Martignacco 3-1 B. Cus Torino Olimpia Ravenna 3-2 Cda Talmassons Exacer Montale Rinv F.G. Busto Arsizio Ipag Montecchio 3-1

RIPOSA: Club Italia Crai

CLASSIFICA POOL SALVEZZA

1 Futura Busto Arsizio * 32 2 Olimpia Ravenna 26 3 Itas Martignacco 24 4 G.H. Olbia * 24 5 B. Cus Torino* 20 6 Club Italia Crai 19 7 Cda Talmassons** 15 8 Exacer Montale** 6 9 Ipag Montecchio 3

*squadre che devono riposare - ** Una gara in meno

PROSSIMO TURNO DI POOL SALVEZZA – 14/03/2021

Olimpia Ravenna Club Italia Crai - Cda Talmassons G.H. Olbia - Itas Martignacco F.G. Busto Arsizio - Ipag Montecchio Exacer Montale -

RIPOSA: Barricalla Cus Torino