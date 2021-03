Sci alpino femminile, Marta Bassino torna a parlare della sua impresa: "Un sogno che diventa concreto"

Marta Bassino ha raccontato un un’intervista a RTL 102.5 l’emozione per la Coppa del Mondo di Gigante conquistata grazie al quarto posto a Jasna: “Veramente una giornata emozionante. Quando ho tagliato il traguardo e ho realizzato che i punti di vantaggio erano abbastanza e che quindi che avrei vinto la Coppa, ho visto un sogno che diventava concreto. Poi sono scoppiata e ho vissuto un misto di emozioni, di gioia, soddisfazioni di tutto il lavoro che c’è dietro”.

Ora è tempo di bilanci: “Ho affrontato tutta la stagione cercando di sfruttare ogni gara e ogni occasione, senza farmi troppi pensieri e senza guardare troppo in là, pensando giorno per giorno. Nel Gigante c’era subito dietro Tessa Worley, poi c’è la Shiffrin che sappiamo tutti che è un’atleta fortissima. Poi ancora Petra Vlhova che ha fatto un super weekend, con due podi di cui una vittoria nel gigante e Lara Gut che ha fatto una grande stagione, in forma. Siamo un bel gruppo di atlete, è molto stimolante per tutte noi, perché cerchi sempre di essere lassù a dare il meglio di te per essere tra le prime”.