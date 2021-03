Volley femminile: Granda Volley Academy, ferme ai box le squadre dei campionati provinciali

Un fine settimana avaro di emozioni sportive per le formazioni giovanili della Granda Volley Academy, raggiunte nel pomeriggio di venerdì dalla comunicazione del comitato territoriale FIPAV che “ha stabilito di sospendere le gare, a partire da lunedì 8 marzo e fino al termine previsto dall’ordinanza regionale per la chiusura delle scuole”. Una nuovo stop, dunque, all’attività dei campionati provinciali, avviati da meno di un mese.

Una sfortunata coincidenza ha fermato anche la squadra di Serie B2 dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO che ha rinviato il derby casalingo con L’Alba Volley per casi di positività riscontrati nella formazione ospite.

«Il Covid assesta un nuovo colpo al nostro movimento – afferma Luca Di Giacomo, presidente Granda Volley Academy – ma non ci arrenderemo. Abbiamo dimostrato di poter effettuare attività di base in sicurezza negli scorsi mesi e continueremo ad applicare i rigorosi protocolli anche in questa fase di transizione. Anche in assenza di gare ufficiali, la nostra società continuerà dunque gli allenamenti a ranghi serrati, con la speranza di poter vedere la luce in questa terribile stagione sportiva. Dobbiamo andare avanti nel rispetto della fiducia che le famiglie, cuneesi e non, hanno dimostrato verso il nostro progetto socio educativo».

Solo tre le formazioni scese in campo negli ultimi sette giorni. La prima, in ordine cronologico, quella dell’UNDER 17 Rossa, protagonista nella serata di mercoledì della seconda vittoria stagionale. Le ragazze di coach Giordanetto impiegano poco più di un’ora per superare le rivali del Volley Busca (3-0). Come si evince dai parziali (25-10 / 25-15 / 25-16) il match è sempre stato saldamente nelle mani delle giovani cuneesi. Il buon approccio alla gara ha consentito di indirizzare l’incontro verso l’esito sperato, cosa che ha consentito alla panchina di casa di sperimentare nuove soluzioni e di far ruotare tutte le giocatrici senza calare il livello di gioco.

L’unico impegno biancorosso del fine settimana, ha visto le ‘gattine’ biancorosse della categoria UNDER 15 protagoniste di un atteso derby. Le compagini Rossa e Gialla dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO sono scese in campo all’Ex Media 4 nel pomeriggio di sabato, un match dalle tinte amichevoli tra i coach Guerriero e Peron. I parziali (10-25 / 12-25 / 15-25) sono lo specchio di una partita a senso unico e mai in discussione sotto il mero profilo di risultato, ma una gara utile alla crescita collettiva delle due formazioni.

SERIE B2 (girone A1) – sesta giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO – L’ALBA VOLLEY (rinviata)

LIBELLULA AREA BRA – ACQUA CALIZZANO CARCARE 0-3

SERTECO V.SCHOOL GENOVA – NORMAC AVB GENOVA 3-0

CLASSIFICA: Normac AVB Genova 13; Serteco V.School Genova 9; Acqua Calizzano Carcare, Libellula Area Bra 11; L’Alba Volley* 10; UBI Banca Bosca Cuneo* 3.

*una gara in meno

PROSSIMO TURNO (ottava giornata, sabato 13 marzo 2021)

ACQUA CALIZZANO CARCARE – UBI BANCA BOSCA CUNEO (ore 21.00)

SERTECO V.SCHOOL GENOVA – LIBELLULA AREA BRA (ore 17.00)

L’ALBA VOLLEY – NORMAC AVB GENOVA (ore 21.00)

UNDER 17 (girone C) – seconda giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO ROSSA – BUSCA 3-0 (25-10 / 25-15 / 25-16)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Testa, Baldizzone, Battistino, Montabone, Giuliano, Ulligini, Scialanca (L), Revello, Basso, Donadei, Andreetto, Sordo, Bernardi (L). All. Giordanetto. Vice All. Petrelli. Dir. Acc. Ulligini.

UNDER 15 (girone D) – terza giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO GIALLA – UBI BANCA BOSCA CUNEO ROSSA 0-3 (10-25 / 12-25 / 15-25)

UBI BANCA BOSCA CUNEO GIALLA: Fontana (C), Merola, Ferrua, Gigliotti, Guerriero, Tomatis, Musotto, Giubergia, Re, Bellino. All. Guerriero. Dir. Acc. Quaranta.

UBI BANCA BOSCA CUNEO ROSSA: Decarlini (C), Basso, Cassini, Cattaneo, Gabrieli, Giubergia, Palladino, Oliva, Revelli, Viglietti. All. Peron. Dir. Acc. Ponzi.