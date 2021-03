Volley maschile A2: Cuneo in campo a Brescia nell'anticipo di giovedì, Codarin: "Il servizio può essere la chiave della partita"

Anticipo infrasettimanale per Cuneo nella penultima giornata di regular season.

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo affronterà in trasferta, giovedì 11 marzo alle ore 18.30, la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia.

Terzo confronto tra gli aquilotti cuneesi e i tucani bresciani; l’andata di campionato e i Quarti di Coppa Italia si erano tenuti entrambi a Cuneo, mentre il ritorno stagionale si disputerà in quei di Brescia. Dai precedenti match casalinghi, Pistolesi e compagni, ne sono sempre usciti vincitori al tie-break dopo set molto combattuti e spesso conclusi ai vantaggi.

Nella 10^ giornata di ritorno i ragazzi di coach Serniotti si misureranno con i bresciani in trasferta: «Dopo la brutta prova di Taranto dovremo far meglio a Brescia, anche se troveremo la solita squadra esperta e tecnica che conosciamo bene, avendola già incontrata due volte quest'anno e vincendo dopo partite molto tirate».

Ex dell’incontro, il centrale Lorenzo Codarin: «Conosciamo molto bene i nostri avversari, conosciamo il loro valore e sappiamo anche che questa sarà una partita diversa dalle precedenti perché siamo in casa loro. Dovremmo concentrarci sul servizio perché quando battiamo bene, come sappiamo fare, ci facilitiamo le cose e questa può essere la chiave della partita. Per noi è una partita troppo importate per i playoff, per guadagnarci la miglior posizione possibile in classifica e quindi daremo il massimo per portare a casa la vittoria. Sarà una battaglia».

Il match si disputerà “a porte chiuse” in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link: https://youtu.be/9z3I9wWPJvg.