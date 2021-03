Volley maschile Serie B: Savigliano liquida Acqui Terme per 3-1, vendicata la sconfitta dell'andata

Tre importanti punti per la classifica per il Gerbaudo Savigliano che batte Acqui Terme vendica la sconfitta subita all'andata al tie-break. La squadra della Bollente si presenta al PalaMarenco in formazione a ranghi ridotti causa importanti assenze dovute alle positività Covid, che avevano già determinato il rinvio delle ultime due partite in calendario.

Dopo la bella prestazione offerta a Courgnè c'era anche da verificare la condizione dei biancoblu dopo la gara annullata a Ciriè contro il PVL.

Solito sestetto di partenza con la diagonale Vittone - Ghibaudo, coppia centrale Ghio e Gonella, in banda Bossolasco e, dal primo minuto, Garelli con Gallo libero.

Come spesso succede partenza a rilento del Gerbaudo e nuova tegola che si abbatte sugli ospiti costretti a sostituire per infortunio la forte banda Gavazzi con l'esperto e comunque sempre ostico Di Miele. Set portato comunque vinto con autorevolezza. Il secondo parziale vede gli ospiti intenzionati a non vanificare la lunga trasferta e portarsi in vantaggio 12 a 16. Recupero del Gerbaudo che sorpassa 18 a 17. Complice un inaccettabile calo di concentrazione, il servizio del giovane Boido crea affanni nella ricezione saviglianese, permettendo all'Acqui di aggiudicarsi il set. La cura Bonifetto si fa sentire nei tre minuti di pausa e, ritrovata la giusta concentrazione, i successivi set sono saldamente nelle mani di Bossolasco e compagni.

Prossimo impegno sabato 13 a San Mauro Torinese contro la locale formazione con all'attivo un solo punto in classifica

GERBAUDO Volley Savigliano 3

Negrini/CTE Acqui Terme 1

(25/18 - 19/25 - 25/19 - 25/19)

GERBAUDO Savigliano: Bossolasco F. (9), Caula M., Cravero S. (1), Dutto F., Garelli M. (6), Ghibaudo G. (12), Ghio G. (10), Gonella A. (10), Manca I., Marocco L., Rabbia P., Vittone A. (3)Allenatori: Bonifetto R., Brignone M.