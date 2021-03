Alba, la pandemia e il nuovo rapporto con i luoghi esterni: al via la campagna di #Blindeye

Inizierà nei prossimi giorni la campagna social #Blindeye, promossa dagli studenti ESABAC – indirizzo Linguistico del Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì e realizzata in seno al progetto “Slanted Looks”, a sua volta attivato dall’Istituto stesso in collaborazione con le Associazioni Culturali “Geronimo Carbonò” e “Gli Spigolatori” e con il supporto del MIUR (“Visioni fuori luogo - Cinema per la scuola - i progetti delle e per le scuole”).

Un’iniziativa nata dalle restrizioni sanitarie imposte dall’emergenza pandemica in corso, che ha voluto sviscerare l’attuale rapporto tra ragazzi e luoghi esterni alla luce della reclusione forzata cui sono stati costretti. Giardini, strade e piazze come spazi di crescita e di relazione, dunque, dove la dimensione pubblica della socialità incontra le trame esistenziali del mondo interno e dove si riscopre la forza salvifica dell'ambiente naturale e l'energia antica dei siti monumentali o di interesse storico. Gli studenti hanno così realizzato una navigazione per immagini e parole attraverso i luoghi più cari e conosciuti, dai quali sono stati costretti a tenersi lontani.

I loro “sguardi obliqui” hanno quindi generato una contaminazione visivo-poetica di alcune zone di Mondovì e del Monregalese, capace di riaccendere in ciascuno di noi il legame viscerale con gli spazi esterni di vita e di speranza. #Blindeye terminerà con la pubblicazione di un video teaser sperimentale, preambolo di un cortometraggio finale curato direttamente dagli studenti coinvolti.