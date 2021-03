Anche Mondovì scende in piazza per la scuola con un flash mob

Dopo Cuneo, Bra e altre città della Granda, anche Mondovì scende in piazza per un flash mob contro la Didattica a Distanza.

Il flash mob, organizzato dal gruppo Priorità alla Scuola (PAS), è in programma per venerdì 12 marzo dalle 17 alle 18.30 in piazza Martiri della Libertà. Il comitato in questi giorni ha lanciato diverse iniziative, favorendo confronti con l'amministrazione locale, lanciando campagne fotografiche sui social, coinvolgendo anche i nonni (leggi qui).