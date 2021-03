Da Verzuolo a Cherasco a Crissolo, decine di siti comunali down per il devastante rogo che ha colpito la OVH

Decine di siti comunali down anche in provincia di Cuneo: in particolare, al momento, non si può accedere a quelli di Moretta, Verzuolo, Manta, Lagnasco, Genola e Salmour. Inaccessibili anche quelli di Cherasco e Sommariva Bosco, di Castelletto Stura, Sant'Albano Stura, Crissolo, Paesana, Rifreddo, Scarnafigi e altri. Nessuna delle "sette sorelle" è rimasta coinvolta.

La causa è dovuta al devastante rogo che ha colpito OVH, azienda francese con sede a Strasburgo che gestisce le infrastrutture cloud e i data-server di migliaia di siti in tutto il mondo.

Il rogo è scoppiato nella notte, colpendo tre dei quattro edifici dove erano custoditi i dati di migliaia e migliaia di siti, compresi, appunto, quelli di diverse amministrazioni della Granda.

L'incendio è stato domato dopo diverse ore, grazie all'intervento di centinaia di pompieri; non ci sono fortunatamente state vittime, ma i danni e la mole di dati persi potrebbero essere enormi.