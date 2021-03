Effettuati i lavori al cimitero di Monchiero per abbattere le barriere archiettetoniche

A Monchiero si lavora per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’area cimiteriale.



Con i fondi del 2020 il comune ha provveduto a sistemare la parte vecchia del cimitero con rinforzo alle pile in fase di sgretolamento. Si è inoltre operato per pavimentare una porzione della parte nuova del camposanto rendendolo accessibile anche a persone con disabilità. Infine, con i fondi dell’anno appena concluso si è sistemato il tetto con imbiancamento delle pareti della camera mortuaria.



L’opera è stata progettata dallo studio Saracco e Associati Ingegneria di Alba con la direzione dei lavori affidata all’ingegnere Michela Ion. L’architetto responsabile unico del procedimento è stato Riccardo Borello. I lavori sono stati affidati alla ditta Rinaldi di Monchiero, i quali hanno donato al comune la croce bianca in porfido realizzata all’ingresso della parte nuova del cimitero.



Il sindaco Riccardo Ghigo e tutta l’amministrazione comunale ha ringraziato, attraverso una nota, chi ha operato alla realizzazione e alla progettazione di questi lavori all’interno dell’area cimiteriale monchierese.