Gabusi: “La Protezione Civile regionale pronta a fare la sua parte contro il Covid”

“La Protezione Civile ha sempre dimostrato grande efficienza grazie ai suoi volontari. Certamente nella gestione Arcuri aveva avuto un ruolo marginale, mentre oggi siamo tornati alla ribalta e lo facciamo volentieri, con spirito militare. Quando verremo chiamati forniremo tutto il nostro supporto al generale Figliolo e ai suoi collaboratori. Credo che a breve verrà presentato un piano di intervento che il nostro ‘esercito’ di 15.000 volontari è pronto ad applicare”.

Così, a margine della presentazione astigiana di due nuovi convogli ‘Pop’ di Trenitalia, si è espresso ai nostri microfoni l’assessore regionale ai Trasporti e alla Protezione Civile Marco Gabusi. Che ha altresì riconfermato quanto ipotizzato nei giorni scorsi dal suo collega di giunta Luigi Genesio Icardi, ovvero il probabile ritorno del Piemonte in ‘zona rossa’.

“I dati sono quelli – ha affermato – dobbiamo aspettarci una zona rossa. Colore che credo caratterizzerà gran parte del Paese. Credo e spero non sia però un periodo come quello della primavera scorsa, ma al più qualche settimana di stop per potere poi ripartire e non doverci più fermare nel percorso di uscita da questo brutto periodo”.