Il vaccino arriva (anche) con l’ambulatorio mobile: partita dalle Langhe la nuova iniziativa Asl

E’ toccato ai Comuni dell’Unione "Colline di Langa e del Barolo" e in particolare a Roddino inaugurare l’iniziativa con la quale l’Asl Cn2 vuole estendere alle piccole realtà del territorio la campagna vaccinale in corso da fine dicembre presso le Rsa di Langhe e Roero, l’ospedale di Verduno, le case della salute di Alba e Bra e i distretti territoriali di Canale, Santo Stefano Belbo e Cortemilia.



Per farlo l’azienda sanitaria ha deciso di avvalersi dell’ambulatorio mobile che la Fondazione Nuovo Ospedale ha acquistato nei mesi scorsi grazie ai fondi che l’artista Valerio Berruti ha raccolto con la sottoscrizione ribattezzata "L’abbraccio più forte".



Già utilizzato per l’ultima campagna antinfluenzale e alcune attività di screening, nella giornata di oggi, 10 marzo, il veicolo attrezzato dalla Fondazione è stato utilizzato per raggiungere il primo della serie di comuni che verrà toccata da un’iniziativa che in questa fase della campagna assume un’importante valenza pratica, consentendo di raggiungere molti anziani impossibiliti a muoversi in quanto allettati, ma anche un forte valore simbolico, testimoniando l’impegno delle istituzioni sanitarie al fianco della popolazione e l’importanza di sottoporsi alla vaccinazione, fondamentale arma per uscire dall’emergenza.



"Si tratta di un appuntamento che vogliamo portare presto su tutto il territorio – conferma il dottor Elio Laudani, che insieme al collega Mirko Panico ha guidato la pattuglia di addetti dell’Asl giunta stamane nel centro langarolo –. Si tratta di un servizio di prossimità, utile a raggiungere quegli anziani che non sono in condizioni di recarsi nei punti vaccinali, ma che ha l’utilità di affiancare e coinvolgere nella campagna i nostri medici di medicina generale. E questo in una fase nella quale, peraltro, nell’attesa di altri farmaci in attesa di approvazione come il monodose Johnson&Johnson, la somministrazione dei vaccini Pfizer prevede una minima complessità di realizzazione".



Da qui il ringraziamento che lo stesso responsabile dei Distretti Asl rivolge ai colleghi Sara Cardone e Diego Meistro, medici di famiglia del territorio che hanno collaborato alle operazioni che nel giro di qualche ora hanno consentito di somministrare la prima dose del vaccino a un totale di 36 persone tra Roddino e la vicina Sinio.



Accompagnata dal direttore generale Asl Massimo Veglio, dai vertici della Fondazione Ospedale (col presidente Bruno Ceretto e il direttore Luciano Scalise) e dal presidente della Conferenza dei Sindaci Asl, il sindaco di Cossano Belbo Mauro Noè, la delegazione Asl è stata accolta anche dal vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso. Con loro i sindaci di Novello, Roberto Passone, presidente dell’Unione di Comuni, di Monforte Livio Genesio e di Sinio, Sergio Seghesio, oltre naturalmente al primo cittadino di Roddino Marco Andriano.



"Il primo pensiero e ringraziamento – spiega quest’ultimo – va certamente all’Asl e alla Fondazione Nuovo Ospedale, che ci hanno chiesto di fare da apripista di questa utile e bella iniziativa. Come sindaci auspichiamo che questa giornata sia l’inizio di un’esperienza continuativa, ma anche diversa. Ai vertici Asl abbiamo infatti ribadito la nostra disponibilità a farci parte attiva nell’organizzare delle prossime fasi della campagna. Grazie alle nostre anagrafi, a spazi quali saloni, palestre e chiese, e ai nostri volontari i piccoli Comuni possono dare un grande contributo, affiancando i medici di base affinché, quando finalmente arriveranno le dosi, l’auspicato cambio di passo delle vaccinazioni diventi davvero possibile".