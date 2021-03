In Val Roya 30 cantieri, 395milioni di fondi UE e ruspe che arrivano già al Tenda. L’Italia?

L’imbocco del Tunnel del Tenda, sul versante francese, è tornato ad essere raggiungibile.

Qui, dal 2 ottobre 2020, vale dire da ormai 5 mesi, la violenza e la devastazione della tempesta Alex, oltre agli ingenti danni su Limone Piemonte e la Val Vermenagna, aveva flagellato anche il versante francese e l’intera Val Roya.

Le immagini dell’imbocco del Tunnel, Oltralpe, erano diventate virali: appena usciti dalla galleria, qualche metro di asfalto, poi il nulla, il vuoto. La massa d’acqua caduta aveva spazzato via tutto.

Ma da qualche giorno, l'area del cantiere del Tenda-bis, in Francia, è tornata ad essere “raggiungibile”, seppur provvisoriamente.

I francesi, infatti, tra i tanti cantieri aperti dopo l’alluvione, hanno realizzato anche una strada, provvisoria, che comunque giunge sino all’imbocco della canna del tunnel. E, contestualmente, al cantiere del “Tenda bis”.

Armando Erbì, direttore di Conitours e membro del CdA del Parco Alpi Marittime, ieri ha postato sul suo profilo Facebook alcune foto dello sbocco francese del Tenda. Si vede nitidamente la strada provvisoria che i francesi hanno realizzato per arrivare al Tunnel. Segno che qualcosa, seppur in un quadro di devastazione totale, si sta muovendo.

Erbì si è recato in sopralluogo insieme a Beppe Carlevaris, presidente del Conitours: “Procedono speditamente i lavori di ricostruzione della strada della Valle Roya sino al colle di Tenda. – scrive – Oltre 30 cantieri in territorio francese per riattare il manto stradale che porta al tunnel di Tenda, già raggiungibile grazie al lavoro sin qui fatto”.

Proprio in Francia, sulle tre vallate colpite dalla tempesta Alex, la Comunità Europea ha riconosciuto un finanziamento proveniente dal Fondo di Solidarietà.

Risorse che ammontano a 395milioni di euro. 65milioni solo per la ferrovia: il finanziamento, la cui richiesta era stata sottoscritta anche dalla regione Liguria, riguarda le tratte da Nizza a Vievola e quella in direzione Ventimiglia.

Un successo – quello francese – che è anche il frutto di un gioco di squadra da parte del Dipartimento delle Alpi Marittime (Valle Roya) e della Métropole Nice Côte d'Azur (Valli Tinée e Vésubie) che, a fine 2020, avevano presentato istanza di finanziamento all’Unione Europea.

Per quanto riguarda la Valle Roya, infatti, c’è un dettagliatissimo cronoprogramma dei principali interventi. Molti cantieri, il cui completamento è previsto, al più tardi per l’autunno-inverno.

E, mentre in Francia ogni tre giorni le autorità si riuniscono in summit per fare il punto della situazione, con un’azione coordinata e molto operativa, sul territorio, in Italia manca ancora il passaggio formale per la nomina del Commissario straordinario, figura che non c’è ancora.

Del Commissario se ne parla da gennaio: era stato individuato Nicola Prisco, ingegnere civile funzionario dell’Anas. La designazione era stata portata avanti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con Palazzo Ghigi. All’epoca il premier era Giuseppe Conte. Al Mit c’era Paola De Micheli.

Prisco doveva essere uno dei 30 commissari designati per 59 opere infrastrutturali. Tra queste, appunto, il raddoppio del traforo che collega la provincia di Cuneo con la Francia. Ma, ad oggi, mancano i passaggi per la nomina del commissario, per cui non c'è ancora.

“Unica nota dolente il ‘fermi tutti’ da parte italiana – aggiunge Erbì – che allungherà sicuramente i tempi della riapertura. Gli aventi titolo battano un colpo e snelliscano la burocrazia italiana”.

Ecco quindi che, mentre in Francia un’azione corale permettere di accedere al Fondo europeo per le catastrofi naturali, in Italia, oltre a non esserci questa figura, ci si chiede se mai tal domanda sia stata presentata.