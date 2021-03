San Michele Mondovì, la Provincia dismette due tratti di strade al centro del paese

La proposta è stata illustrata dal consigliere provinciale delegato alla Viabilità della zona, Annamaria Molinari . Nel dettaglio si tratta di 80 metri della strada provinciale 35 dal bivio con la provinciale 218 al bivio con la statale 28 nel tratto compreso tra la rotatoria e l’innesto sull’arteria principale di via Nielli e di poco più di 1 km sulla provinciale 218 dal bivio della statale 28 al bivio con la provinciale 60, su via Nielli dall’imbocco “lato Vicoforte” all’innesto di via Rocchini.

“Le strade – come ha spiegato Molinari – non hanno più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali per essere classificate come provinciali, anche perché interessano esclusivamente il concentrico cittadino”.

La Provincia si è assunta una parte degli oneri per la bitumatura dei tratti danneggiati dal passaggio di sottoservizi e per la segnaletica, così da dare continuità e conformità alla viabilità del centro abitato. Il comune di San Michele ha accettato, a sua volta, di prendersi in carica la strada che ora sarà classificata come comunale.