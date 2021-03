Savigliano, i cittadini positivi al Covid tornano a superare le 100 unità, non succedeva da dicembre

A Savigliano i contagi al Coronavirus stanno salendo in modo preoccupante, tanto da tornare a superare le 100 unità, quota che non si superava da dicembre 2020.



Ad annunciarlo su facebook è il primo cittadino, Giulio Ambroggio, il quale spiega come in due giorni, dall'8 marzo ad oggi 10 marzo, si è infatti passati da 84 a 105 positivi al covid 19.



Risalendo indietro nelle settimane scorse, si può notare un lento ma progressivo aumento dei contagiati tra i saviglianesi. Il 3 marzo i casi erano 62, mentre il 26 febbraio erano 50, il 20 febbraio 35, stabili da qualche settimana. Il picco massimo della seconda ondata si era raggiunto il 17 novembre 2020, quando i casi positivi erano 475.