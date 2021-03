Sport, Graglia e Pellegrino (FI): "Le tappe cuneesi del Giro femminile, vetrina d'eccellenza per il nostro territorio"

Il vicesindaco Giacomo Pellegrino spiega: “Il Giro Italia femminile nato nel 1988, per la prima volta partirà in provincia di Cuneo. La Presentazione sarà a Cuneo il 1 luglio. Si tratta di un evento dalle ricadute straordinarie anche se si pensa che saranno due le tappe che attraverseranno il nostro territorio. Il 2 luglio ci sarà in particolare la cronometro a squadre Fossano/Cuneo di circa 26 ok con passaggio nei paese di Sant’Albano Stura, Castelletto Stura, Montanera, ecc, ecc fino a Cuneo. È chiaro quindi che i nostri Comuni potranno essere apprezzati in tutta la propria bellezza. La partenza a Fossano da piazza Manfredi in via Roma e logistica in piazza Castello costituirà anche una occasione per tutto il tessuto produttivo della Città di Fossano”.