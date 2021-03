Un anno fa il primo morto per Covid della Granda, un 67enne di Busca. Il sindaco: "Di quella mattina ricordo lo smarrimento"

"Mentre in tutta Italia si istituivano le restrizioni, a Busca ci trovammo improvvisamente catapultati nel pieno di quella che di lì a poco sarebbe diventata una pandemia", ricorda ancora Gallo.



Dopo appena tre giorni un altro buschese, un ottantatreenne ricoverato all’ospedale di Cuneo, perse la vita risultando poi positivo al Covid19. La conta dei morti era incominciata, qui prima che altrove.



"Purtroppo, stiamo di nuovo vivendo un periodo complicato perché stiamo affrontando la terza ondata della pandemia, ma non siamo allo stesso punto di quando tutto cominciò. Dopo la tregua dell’estate e la tremenda seconda ondata dello scorso autunno, durante la quale a Busca abbiamo superato in alcuni giorni i duecento contagiati, da una ventina di giorni c’è purtroppo un trend in salita e siamo passati da 8 a 35 positivi. In provincia di Cuneo, in Piemonte e in buona parte d’Italia stanno aumentando le restrizioni, perché gli ospedali sono di nuovo sotto pressione, ma ora sappiamo come comportaci, possiamo prendere tutte le precauzione avendo i dispositivi a portata e soprattutto ci auguriamo di essere prossimi ad una campagna vaccinale su larga scala. Nel ricordo di tante sofferenze, uniamoci ancora in questo sforzo, sperando che sia davvero l’ultimo prima di uscirne per sempre”.