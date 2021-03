Un successo il primo weekend di ArsAREA: più di 3mila persone hanno seguito il concorso FFM

Un successo questo primo appuntamento di ArsAREA, il concorso musicale organizzato da Fondazione Fossano in Musica. La competizione permette ai concorrenti di esibirsi, in presenza, davanti a una giuria e di essere trasmessi in streaming sui canali social della scuola di musica fossanese. I primi tre giorni di competizione, tenuti nelle date del 5-6-7 marzo, hanno fatto registrate più di 3mila iscrizioni al gruppo Facebook sul quale vengono trasmesse le esibizioni. Le votazioni dei video sono valide fino a 7 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Sono alte le visualizzazioni ottenute delle performance artistiche, segno che la gente non entra solo per votare, ma anche per potersi godere della musica dal vivo.



In questo primo weekend di competizione, sono già stati assegnati anche i primi premi assoluti delle fasce A, B e C di ogni sezione. Per la categoria musica “sezione pianoforte” venerdì sono stati premiati, nei rispettivi raggruppamenti: Barberis Marta, Aurora Yutong Zhu e Pietro Baudo. Nella sezione gruppi di musica classica, hanno vinto Cantone Glenda e Verbitzkaya Julia. Per quanto riguarda i fiati, il premio assoluto in fascia A l’ha vinto Mazzanti Lucio, per la B Grasso Lorenzo e per la C Roggero Lucrezia. Nella sezione archi i vincitori delle rispettive fasce sono stati: Marabotto Maria, Giletta Sofia e Borreani Indro. Nella categoria Categoria Musica Classica Sezione chitarra - fisarmonica - percussioni, invece, la giuria ha ritenuto di dover premiare: Dondo Luca, Viada Gabriele e Pignatta Carlo.



"Siamo molto soddisfatti di questo primo fine settimana - spiegano il presidente della FFM Gianfranco Riorda e il direttore Gianpiero Brignone -. L'adesione è stata ottima e il livello decisamente alto già a partire dalla fascia A, quella dei più piccoli. Il prossimo fine settimana toccherà ai solisti pop/rock/crossover e a solisti e gruppi jazz e i concorrenti saranno ancora di più”. Appuntamento dunque per il secondo weekend di competizione, 12-13-14 marzo, sul gruppo Facebook ArsAREA.