Una settimana dall'inizio dei sintomi all'esito del tampone. E tutti i contatti? In giro a contagiare

Gentile direttore,

Ora che nn c’è più Conte mi aspetto che il nuovo governo risolva i problemi che Conte e i suoi nn sono stati in grado di risolvere!

...o per lo meno che gestisca meglio certe situazioni.



Ad esempio, una cosa non mi è chiara e visto che in questa pandemia ognuno deve fare la sua parte vorrei capire di chi è, in questo caso, la responsabilità.

Mi spiego meglio:

- soggetto A il giovedì inizia ad avere sintomi e il venerdì (a pagamento perché per lavoro non può aspettare) si reca in una farmacia per fare il tampone rapido, questo tampone risulta positivo. Il mmg prenota tampone molecolare per il lunedì e l’esito POSITIVO arriva il giovedì. Da inizio dei sintomi ad esito passano 7 giorni. Vengono “tracciati” i contatti che questa persona ha avuto nei 14 giorni precedenti ma, nei 7 giorni che ci sono voluti per sapere la positività, tutti i suoi contatti (contagiati) dove pensate che siano andati? ...a contagiare altre persone!!!!



Quindi se ai bambini viene chiesto di avere pazienza se le scuole chiudono, se ai ristoratori viene chiesto di chiudere l’attività... a chi dobbiamo chiedere che l’esito di un tampone arrivi al massimo entro 24 ore????

Questo vorrebbe dire meno contagi, meno chiusure e meno ospedalizzazioni, o sbaglio?



Ognuno faccia la sua parte! Siamo pieni di disoccupati... che vengano assunti x caricare i dati dei tamponi anche con turni h24 se necessario...sarebbe un buon punto di partenza!



Lo sfogo di una cittadina di Piasco