Serie D: ricco programma di recuperi fino a domenica, nel girone A derby Saluzzo-Fossano

43 partite in programma, da oggi fino a domenica, sui campi italiani di Serie D, recuperi delle sfide non disputate nelle scorse settimane (causa Covid o altro).

Per quanto riguarda il girone A nessun incontro è in calendario per la giornata odierna (mercoledì 10 marzo) mentre nel weekend si giocheranno tre gare.

Sabato 13 saranno recuperate Borgosesia-Lavagnese ed il derby cuneese Saluzzo-Fossano, domenica 14 PontDonnaz-Legnano.

LA CLASSIFICA

Gozzano 50, Castellanzese 49, Bra 46, Pont D* 42, Sestri L 41, Imperia, Caronnese 39, Sanremese 38, Folgore C* 36, Legnano* 34, Lavagnese* 31, Chieri 30, Arconatese 29, Derthona 28, Casale 27, Saluzzo* 24, Varese 22, Vado 16, Borgosesia** 15, Fossano* 11

*una partita in meno; ** due partite in meno