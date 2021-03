La primavera chiama... attenzione ai dettagli!

Se pensiamo di poter abbassare la guardia in fatto di dettagli, ci sbagliamo. Certo, forse possiamo essere un po' più lassisti sul rossetto, dato che la mascherina non ci permette di sfoggiare le nostre nuove nuances, ma giusto quello. Attenzione a non cascare con tutte le scarpe nel lassismo, perché potrebbe essere distruttivo per la nostra autostima e per il nostro buonumore.

Come combattere questa tendenza, dato che, dopo un anno di restrizioni pandemiche, potremmo essere davvero col morale sotto i tacchi?

I segreti sono due: esercizio fisico e...shopping. Rigorosamente praticato online, giusto per andare sul sicuro in fatto di contagi, e con i migliori sconti a nostra disposizione, recapitati proprio sulla soglia di casa. Ci sono piattaforme, come quella famosissima di Stileo, che potrebbero risollevarci l'umore.

Ma torniamo al focus di questo articolo: i dettagli. Cinture e borsette, per la precisione. E non di un marchio qualsiasi: siete pronti per saperne di più?



VERSACE CHIAMA DETTAGLI: TERRA, RISPONDETE?

Ecco svelato il nome che dovrebbe farvi girare la testa. Meravigliose cinture con immancabili dettagli dorati, su nero o su rosso, per osare una primavera fuori dagli schemi, opulenta e piena di possibilità, nonostante tutto.

Oppure, borse, magari da abbinare a una cintura nuova fiammante: i dettagli oro non mancheranno nemmeno in questo settore, grazie a piccole e deliziose tracolle con catena, oppure a secchielli eleganti che non nascondono certo la loro linea originale. Controllate qui per avere un'idea migliore di quello che potrebbe essere il vostro oggetto del desiderio per le prossime settimane.

Ricordate: in un momento come questo, niente è meglio di una coccola in più nei confronti di noi stessi, dato che davvero stiamo subendo un periodo difficilissimoe. possiamo contare su scorte di buonumore sempre più assottigliate.

Una tracollina gialla, di un giallo vivo ed elettrico, potrebbe farci compagnia e riampirci gli occhi di bellezza ogni volta che inseguiremo il nostro riflesso in una vetrina, anche se questa dovesse appartenere a un negozio momentaneamente chiuso a causa Covid19.

Ma anche uno zainetto colorato o una pochette impunturata di dettagli dorati: la scelta è ampia, come dicevamo.

E, per quanto riguarda le cinture, sappiate che si tratta di quel genere di dettaglio troppo spesso snobbato, ma che "finisce" un look alla perfezione. È quell'accessorio di cui si sente la mancanza senza nemmeno saperlo nominare, quello che quando c'è, però, si fa notare e "pesa" su tutta la mise. È come una cornice: il quadro può essere perfetto, ma una cornice lo valorizza, lo finisce, lo incastona.



Speriamo di avervi dato qualche spunto utile a vivere la miglior primavera possibile, al netto delle poche possibilità che potremmo avere: nessun party in vista, purtroppo, niente cocktail esclusivi in locali di tendenza circondati da tante persone (in genere, comunque, si tratta di persone che non vorremmo davvero vedere, quindi poco male, da questo punto di vista), ma la nostra attenzione ai dettagli di stile non può certo venir meno.

Abbiamo bisogno di qualche piccolo vizio, quindi perché non cedere alle tentazioni della Rete?