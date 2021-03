L'assessore Chiorino in Conferenza delle Regioni: "Serve un tavolo operativo sui temi del lavoro"

Primo incontro interlocutorio ieri pomeriggio - in videoconferenza - tra l’assessore regionale al lavoro Elena Chiorino ed il ministro al lavoro Andrea Orlando insieme a tutti gli assessori delle regioni italiane membri della IX Commissione della Conferenza delle Regioni.

La prima occasione di confronto per illustrare le criticità sui temi del lavoro, anche in Piemonte: “E’stata una prima conoscenza, sicuramente utile – ha spiegato l’assessore – durante la quale ho illustrato in primis le numerose emergenze aziendali che stiamo affrontando su tutto il territorio piemontese, prima fra tutte Embraco. Mi auguro che il Ministro mantenga la parola e convochi a breve un incontro operativo sui temi del lavoro”.

Durante la riunione virtuale, l’assessore al lavoro ha sottolineato al Ministro come “in materia di apprendistato professionalizzante, il D.Lgs. 81/2015 limita le Regioni all’erogazione di competenze trasversali e sarebbe necessario disporre di un’offerta formativa che consenta il reskilling per competenze nuove di tipo tecnico-professionale attualmente di competenza della contrattazione collettiva”.

Per quanto riguarda l’impianto e le regole del Fondo Nuove Competenze, Elena Chiorino ha ribadito come “non sia stato adeguatamente riconosciuto il ruolo delle Regioni e questo sta determinando confusione e ritardi nella gestione dello strumento e nella governance dei territori. Uno dei temi politici, prima ancora che tecnici, che riguardano il sistema lavoro è il ruolo di ANPAL. Negli ultimi anni l’ente si è configurato soprattutto come soggetto promotore e gestore di politiche, piuttosto che agente di coordinamento e di sviluppo dei sistemi regioni, ai quali la Costituzione assegna il compito di promuovere e gestire le politiche afferenti il mercato del lavoro”.