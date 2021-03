Savigliano, Katasì: il progetto degli "shop angels" ha coinvolto oltre 90 negozi

Procede bene la collaborazione tra i giovani "Shop Angels" e i commercianti locali di Savigliano per il progetto Katasì, ideato dalla Consulta Giovani Savigliano insieme a Bewond Software, Etinet e Ascom Savigliano.

Oggi sono oltre 90 gli esercizi commerciali che si sono iscritti alla piattaforma virtuale per la promozione dell'acquisto locale.

"Abbiamo coperto buona parte dei negozi di Savigliano, piccoli commercianti che erano il nostro obiettivo. Siamo contenti per il successo dell'iniziativa e anche i commercianti hanno apprezzato molto questa vetrina virtuale".

E adesso il progetto potrebbe anche estendersi. "Tante persone che hanno attività di altro tipo come assicuratori, imprenditori con partita iva, che inizialmente abbiamo deciso di escludere si sono fatti avanti immondo propositivo, sarebbero disponibili a essere coinvolti. Il progetto è stato recepito in maniera giusta. Tutti hanno capito che di fatto è una pubblicità gratuita che va a loro favore, soprattutto per quegli esercizi commerciali poco conosciuti sui social e quindi dai giovani".

"Da questa esperienza porteremo avanti nuove iniziative per raggiungere altri obiettivi" conclude Mulassano