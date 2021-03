Scopri le ultime tendenze tecnologiche dei casinò online 2021

Quando si parla di gioco online, il pensiero vola a roulette, slot machine, tavoli da poker online, bet365 casino e tutto quello che ha il sapore dell'azzardo. Ma in verità, quello del gaming online, è uno dei settori più vivaci quando si tratta di trasformazione tecnologica.

Lo sanno bene i giocatori che scoprono ogni giorno quanto possa essere divertente, non solo vincere denaro vero, ma, soprattutto giocare. Non si tratta infatti solamente di puntare denaro e incrociare le dita, ma grazie al continuo lavoro degli sviluppatori, il gioco online assomiglia sempre di più a dei videogames molto evoluti e decisamente più remunerativi.

Slot machine e non solo

C'erano una volta le slot machine fisiche, quelle dove bastava abbassare una leva e veder scorrere davanti ai propri occhi tre file di rulli, e sperare nella combinazione vincente.

Poi è arrivata la tecnologia e la rivoluzione è sbarcata anche nel mondo del gambling con la nascita delle videoslot che ormai dominano il mercato delle slot machine in rete e non solo. Caratterizzate da scenari sempre più sofisticati, ispirate a storie di fantasia, al mondo del cinema o della musica, dei cartoon o dello sport, dalle slot è sparita la monotonia. E non solo quella dei colori. Le combinazioni per vincere sulle slot, grazie allo sviluppo tecnologico, sono aumentate sensibilmente con slot che danno l'opportunità di vincere più di 10mila volte la singola puntata.

Incroci fra linee orizzontale, verticali e diagonali. La presenza di bonus e giri premio fanno salire il contatore delle opportunità di vincere denaro vero.

La rivoluzione tecnologica dei casinò online passa dagli smartphone

La crisi dei casinò fisici ha messo in luce il grande potenziale dei casinò online. E indubbiamente, anche in questo caso, la tecnologia ha fatto la sua parte. La possibilità di giocare direttamente dal proprio pc o dallo smartphone, che ci si trovi sul divano di casa o durante un noioso tragitto in metropolitana, ha reso il gaming online l'ultima frontiera del divertimento per adulti.

Nessun tipo di gioco è escluso e ogni tavolo del casinò è reso accessibile nella più grande offerta mai avuta prima.

La tecnologia abbatte il muro fra casinò reale e casinò online

Grazie alle evoluzioni innovative introdotte anche nel gioco online, oggi la fusione fra casinò reali e casinò online è completa anche in termini di esperienza da gioco. Basta guardare ai giochi più classici dei casinò come roulette e blackjack, dove da qualche tempo ormai, sono stati introdotti i croupier fisici. Si tratta di una grande salto di qualità nell'esperienza di gioco che è ormai paragonabile, anzi, per certi aspetti, decisamente superiore a quella delle sale da gioco reali.

Grazie alle innovazioni introdotte infatti, il livello di interazione fra giocatori e croupier è spesso più intensa rispetto a quelle che si può avere nelle sale da gioco fisiche. Senza dimenticarsi ovviamente, della estrema comodità di poter vivere le emozioni del casinò direttamente da casa.

Poker online alla portata di tutti

Ma la tecnologia non è solo un mezzo che permette di avere un’esperienza di gioco senza precedenti, ma è anche uno strumento per far crescere le possibilità di gioco e quindi le opportunità di vittoria.

Il poker online è uno di questi settori. Grazie allo sviluppo tecnologico ad esempio è possibile saltare da un tavolo di poker ad un altro ancor prima di iniziare una mano.

Se già da anni ormai, la tecnologia consente di giocare in contemporanea su più tavoli, di recente è stata introdotta una nuova entusiasmante possibilità.

Un flop deludente, una coppia di carte senza speranze? Nessun problema. Si potrà foldare e istantaneamente si verrà trasferiti su un altro tavolo dove si potrà affrontare una nuova mano. Inimmaginabile solo fino a qualche tempo fa è oggi una realtà capace di abbattere i tempi di gioco, aumentare le possibilità di vittoria e ridurre i rischi legati alla varianza statistica.

Insomma, se manchi da un po'di tempo dai tavoli da gioco o se le precedenti esperienze sono state deludenti, il suggerimento è di fare un giro per scoprire come la tecnologia ha cambiato totalmente il modo di giocare, vincere e divertirsi.