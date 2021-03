Vi state chiedendo come ottenere l'HACCP?

Affidarsi a dei professionisti come quelli di Alitec srl, Dottori Tecnologi Alimentari, consente di implementare e gestire al meglio il Vs sistema haccp.

Il manuale HACCP è una documentazione obbligatoria per legge per chiunque opera nel settore alimentare.

Questo manuale viene anche chiamato Analisi dei rischi e controllo dei punti critici, ovvero letteralmente la traduzione di Hazard Analysis and Critical Control Points.

I tecnologi alimentari sono specializzati nella redazione del manuale haccp obbligatorio in azienda che deve essere specifico per ogni attività.

Questa documentazione, manuale HACCP, è necessaria per coloro che lavorano nel settore alimentare.

Serve per tenere sotto controllo tutte quelle che sono le pratiche per la sicurezza e l’igiene da mettere in campo, in un’attività alimentare che produce oppure vende alimenti e bevande.

In questo modo saranno tenuti sotto controllo tutte le fasi di lavorazione attraverso delle procedure di controllo dei punti critici.

Inoltre, ottenere l'attestato haccp significa dimostrare agli organi competenti che il lavoratore che opera in questo ambito ha a disposizione tutte quelle che sono le informazioni obbligatorie fondamentali per conoscere qual è il modo migliore per lavorare i cibi.

Per ottenere l'attestato HACCP, bisognerà seguire un corso specifico che viene emesso da diversi tipi di enti che cambiano di regione in regione.

Ricordiamo che manuale haccp ed attestato haccp sono due cose diverse e che devono essere necessariamente presenti in azienda.

Ecco come ottenere la documentazione HACCP

Per ottenere l’attestato HACCP è necessario svolgere dei corsi che possono essere tenuti presso la regione di competenza oppure da enti accreditati.

A dover conseguire l’attestato HACCP non è solo il titolare dell’attività che opera nel settore dell’alimentazione, ma anche tutti coloro che hanno a che fare con la vendita o la produzione del cibo.

In poche parole, tutto il personale alimentarista.

Dal cameriere al banconista, dal cuoco e aiuto cuoco, ma non solo qualsiasi addetto.

In questo modo il personale alimentarista conoscerà al meglio cosa prevede il manuale di autocontrollo haccp e le norma igieniche da applicare in azienda.

Ad esempio, nei ristoranti l’attestato HACCP in cucina è obbligatorio per legge e quindi bisognerà ottenere questo protocollo per iniziare un’attività di questo genere.

Il rilascio avverrà dopo aver conseguito un corso specialistico e bisognerà sempre avere all’interno della propria attività commerciale la documentazione HACCP prevista dalla normativa vigente.( attestato e manuale haccp).

I vantaggi della certificazione haccp per le aziende alimentari sono molteplici:

idonea conservazione dei prodotti alimentari. mancata perdita di prodotto alimentare. corretta manipolazione degli alimenti. giusta sanificazione e disinfezione aziendale. ottimizzazione dei processi produttivi. risparmi economici. ottemperanza al regolamento di igiene degli alimenti in caso di cambio mansione dell’operatore alimentarista. mancanza di sanzioni disciplinari ed economiche da parte dell’autorità competente ai controlli.

Al termine del corso haccp è prevista una prova di apprendimento per verificare che il discente abbia appreso tutte quelle nozioni fondamentali dal punto di vista della sicurezza alimentare.

È bene che il certificato sia sempre aggiornato e che non sia scaduto.

Per rinnovare il certificato HACCP, che può essere svolto on line, ci si potrà rivolgere a società del settore.

In definitiva il sistema haccp e la relativa formazione serve a garantire il consumatore in tutta la filiera alimentare.

Come spiega alitec srl che si occupa da oltre 20 anni di sicurezza alimentare.