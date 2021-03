Martinetti (M5S): "L'Asti-Cuneo? Ora chiamiamola «autostrada delle stelle»"

Una delle opere incompiute tra le più famose d'Italia, finalmente sarà portata a termine. Il merito, oltre a progettisti, tecnici e addetti ai lavori, lo si deve al Movimento 5 Stelle.



Nel giugno del 2018 si insediava il nuovo governo, a settembre il Ministro riceveva una delegazione delle istituzioni e delle parti sociali del territorio.

A dicembre il ministero fece una proposta per il concessionario. A febbraio 2019 arrivò il parere tecnico della Commissione Europea.

Nello stesso periodo fu presentato un cronoprogramma che prevedeva lavori per una durata di 36 mesi e contestuale procedura di approvazione del lotto riprogettato.



La registrazione avvenuta lunedì alla Corte dei Conti del decreto interministeriale per il completamento dell'opera è un sospiro di sollievo e sancisce l'inizio del completamento dell'opera come puntualmente annunciato.



Finalmente i lavori potranno cominciare e ne siamo felici.



Un obiettivo raggiunto solo grazie all'impegno da parte del Governo ma in particolare della Ministra Dadone, dell'ex Ministro Toninelli e dell'ex Presidente del Consiglio Conte. Per questo motivo, smettiamola di chiamarla Cuneo-Asti, chiamiamola Autostrada delle Stelle.

Ivano Martinetti, consigliere regionale Movimento 5 Stelle, Alba