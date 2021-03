"La colomba della Regina" di Daniele Mulassano per "Mai+Sole"

Daniele Mulassano è un panettiere che, oltre ad amare il suo lavoro, spesso guarda “oltre” e decide di mettersi a disposizione per portare un sorriso a chi è meno fortunato.

Se l’anno scorso a beneficiare delle sue “golose” attenzioni, è stata la casa di riposo Chianoc, quest’anno ha deciso di creare una colomba al gusto di sottobosco e di metterne tutto il ricavato a disposizione di “mai+sole”, l’associazione nata a Savigliano che aiuta tante donne nel percorso di uscita dalla violenza, con sostegno sia legale che psicologico gratuito e con l’accoglienza in case rifugio.

Ci andava un “guizzo” di simpatia ed ecco che Daniele ha deciso di farsi ispirare dalla vicina Francia dove esiste “La Galette des Rois” che dentro ha una fava secca e chi la trova sarà fortunato tutto l’anno. Ed ecco la “Colomba della Regina” con nascosta una dolce “Scarpetta Rossa” (che è il simbolo di “mai+sole”) e che regalerà, a chi la trova, la soddisfazione di essere il “prescelto” fortunato. Prima di mangiarla potrà scattarsi un selfie con la dolce scarpetta e postare una frase in difesa dell’universo femminile sulla pagina Facebook di mai+sole.

Circa 6 etti di dolcezza, a 10 euro, che andranno ad aiutare “mai+sole” che può essere contattata 24 ore al giorno al 335/1701008 o su rete nazionale al 1522. Anche il 5x1000 (oltre alla “Colomba della Regina”) aiuta “mai+sole” al cf 95019460047. Il sito è www.maipiusole.it

Il logo dell’iniziativa è stato curato dalla felice ed artistica mano del vignettista del “Corriere di Savigliano” Paolo Roasio.

La “Colomba della Regina” si trova nei due punti vendita “Panetteria Mulassano” a Savigliano in piazza Santa Rosa 54 e a Cavallermaggiore in via Roma 59.