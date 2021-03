Coppa Italia A2/F - Il record della Lpm Bam Mondovì: tre finali di Coppa Italia in quattro anni! Coach Delmati: "Sono contentissimo...le ragazze sono state straordinarie" (VIDEO)

Un autentico record! La Lpm Bam Mondovì centra l'obiettivo della finale di Coppa Italia per la terza volta in quattro anni. Un risultato straordinario per la società della presidente Alessandra Fissolo, che domenica 14 marzo raggiungerà l'Rds Stadium di Rimini per cercare di conquistare l'ambito trofeo.

Per conoscere l'avversaria delle Pumine bisognerà attendere l'esito dell'altra semifinale, quella in programma domani tra Vallefoglia e Macerata. Grandissima la soddisfazione al termine del match da parte del tecnico Davide Delmati, bravo anche a caricare le Pumine con le giuste motivazioni. Ecco il suo commento al termine della gara vinta per 3-1 contro il Pinerolo: