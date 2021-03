Coppa Italia A2/F: L’urlo delle Pumine...Rimini stiamo arrivando! La Lpm Bam Mondovì supera in semifinale il Pinerolo per 3-1 e vola nella finale di Coppa Italia!

E’ ancora finale! La Lpm Bam Mondovì supera l’Eurospin Ford Pinerolo per guadagnandosi il diritto di disputare la terza finale di Coppa Italia della sua storia. Un successo, quello delle Pumine, costruito sin dalle fasi iniziali del match. Difesa attenta e ordinata, con Giulia De Nardi nella versione femminile di “superman”, pronta a volare da una parte all’altra del campo per recuperare palloni apparentemente impossibili.

Attacco cinico ed esplosivo, con Taborelli e Hardeman in gran spolvero. Partita pressocchè perfetta per tutte le Pumine, concentrate ed efficaci. Una concretezza che ha messo in difficoltà un Pinerolo che non ha disdegnato, ma poco ha potuto di fronte alla voglia di finale da parte delle monregalesi. Le varie Zago, Akrari, Gray e Fiesoli hanno cercato di tenere il passo delle avversarie ma finendo per pagare a caro prezzo alcuni cali di tensione.

Alla finalissima di Rimini, dunque, accedeno le Pumine di Delmati, che ora attendono di conoscere l’avversaria. La semifinale tra Megabox Vallefoglia e Cbf Macerata, infatti, è stata posticipata a domani, a causa di una positività al Covid-19 riscontrata nel Vallefoglia. Nelle scorse ore è stato effettuato un giro di tamponi di controllo e se non ci dovessero essere ulteriori “sorprese” la gara sarà confermata.

PRIMO SET: Beatrice Molinaro mette a terra il primo punto dell’incontro. Ritmi già sostenuti e risultato in parità sul 3-3. Un paio di errori in attacco delle Pumine consentono alla formazione di coach Marchiaro di ottenere il primo break e di andare sul 6-8. Pronta la risposta delle monregalesi, che piazzano quattro punti di fila, grazie soprattutto all’ottima vena della Molinaro. L’ace di Akrary rimette il punteggio in perfetto equilibrio sul 13-13. Fase difensiva efficace per le padrone di casa, che vanno sul 16-14. Controsorpasso Pinerolo, avanti 16-18 con protagonista Valentina Zago. Coach Delmati decide che è giunto il momento di chiamare l’unico time-out a disposizione. Si torna in campo e le ospiti volano a +4 sul 16-20. Arriva la reazione delle Pumine, che recuperano tre lunghezze. Sul 20-21 questa volta è coach Marchiaro ad affidarsi al time-out. L’ace di Francesca Scola riporta le due squadre in parità sul 22-22. L’attacco di vincente di Bussoli consegna al Pinerolo un set-point sul 23-24, prontamente annullato dalla Lpm. Si prosegue ai vantaggi. La zampata vincente è quella di Veronica Taborelli, che fissa il punteggio sul 26-24.

SECONDO SET: Si riprende con il muro vincente di Francesca Scola. Valentina Zago ristabilisce prontamente l’equilibrio. Ace di Beatrice Molinaro e Puma avanti 3-1. Le padrone di casa continuano a spingere, mentre la formazione di coach Marchiaro sembra avere accusato il colpo della perdita del set precedente. Ancora un ace di Francesca Scola ed Lpm avanti 8-2. Time-out chiesto da Marchiaro. L’ottima fase in battuta delle Pumine mette in seria difficoltà la ricezione del Pinerolo. Le monregalesi volano sul punteggio di 11-3. Reazione della formazione ospite, che recupera due lunghezze. Super difesa delle Pumine, avanti 13-5. Ace di Anna Gray e punteggio sul 14-9. Il Pinerolo sembra aver superato il momento di difficoltà e cerca di recuperare il distacco. Le Pumine però non ne vogliono sapere di abbassare la guardia e tornano a +7 sul 18-11. Nuovo break delle ospiti, che ora hanno un ritardo di soli 4 punti. Lpm che riesce a mantenere due lunghezze di vantaggio sul 20-22. Time-out di un Delmati piuttosto preoccupato dal recupero pinerolese. Beatrice Molinaro mette a segno il punto del 24-21, per tre set-point per le monregalesi. Pinerolo non molla ed annulla due set-point. Al terzo tentativo toglie le castagne dal fuoco Alessia Mazzon con un muro che fissa il punteggio sul 25-23.

TERZO SET: Lpm avanti 2-1. Con Valentina Zago in battuta, il Pinerolo prova ad alzare il ritmo del gioco andando sul 2-4. La risposta delle Pumine non si fa attendere e dopo il muro di Alessia Mazzon si torna in parità. Grande equilibrio in campo, confermato dal punteggio di 12-12. Il muro di Leah Hardeman consente alla Lpm di andare sul 14-12. Pinerolo non molla e si torna in parità sul 15-15. Ace di Akrari e vantaggio delle ospiti. Sul 15-17 arriva il time-out di coach Delmati. Si torna in parità sul 18-18. Pinerolo in vantaggio sul 21-23, anche grazie all’ace di Valentina Zago. L’errore di Leah Hardeman consente alla formazione ospite di andare sul 21-24 e di giocarsi tre set-point. La Lpm recupera due lunghezze e coach Marchiaro si gioca il time-out sul 23-24. Si ritorna in campo e Valentina Zago dalla seconda linea spara a terra il punto del 23-25.

QUARTO SET: Buona partenza del Pinerolo, rinvigorito dalla vittoria del set precedente. Ospiti avanti sullo 0-2. Risultato in equilibrio sul 3-3. Break delle monregalesi, che vanno sul 7-10. Time-out chiesto da coach Marchiaro. La partita continua a regalare emozioni e giocate spettacolari. Ace di Akrari e Pinerolo ad una sola lunghezza dalla Lpm sul 13-12. Torna a spingere la Lpm, che con Leah Hardeman in battuta va sul 16-12. Puma arrembante che vola sul 19-13. Ancora un muro di Alice Tanase ed Lpm sul 21-14. L'errore di Boldini chiude il match sul 25-16. Per la Lpm Bam Mondovì è FINALE!

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Scola, Midriano, Bonifacio, Mazzon, De Nardi, Hardeman, Bordignon, Molinaro, Tanase, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Casalis, Gueli, Fiori, Allasia, Nuccio, Zamboni, Bussoli, Boldini, Tosini, Zago, Fiesoli, Buffo, Faure, Gray, Akrari. Allenatore: Michele Marchiaro; 2° All. Alberto Naddeo

ARBITRI: 1° Anthony Giglio (Trento); Andrea Clemente (Parma)