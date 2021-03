Coppa Italia A2/F: Mondovì e Pinerolo in cerca di un "biglietto" per la Finalissima di Rimini!

Tanta voglia di Rimini! Lpm Bam Mondovì ed Eurospin Ford Sara Pinerolo questo pomeriggio (ore 18:30) si affronteranno al PalaManera di Mondovì per un’attesissima semifinale di Coppa Italia. Un derby che decreterà quale formazione piemontese, questa domenica 14 marzo, potrà raggiungere l’Rds Stadium di Rimini per cercare di conquistare l’ambito trofeo iridato.

Una sfida da brivido, anche perché vedrà in campo due tra le formazioni più forti della serie A2. Il Pinerolo può essere considerato una “macchina da guerra” costruita per vincere e probabilmente dispone del roster dal livello tecnico più alto dell’intero campionato. Tanta qualità anche nel Mondovì, che fino a questo momento ha forse dimostrato di essere più “squadra”. Due formazioni dal valore indiscutibile, dunque, in lotta anche sul fronte promozione.

Le Pumine di Delmati sono reduci dalla convincente vittoria contro il Cutrofiano (3-0), mentre il Pinerolo di Marchiaro ha rimediato una sconfitta a San Giovanni in Marignano per 3-2, al termine di un match tanto estenuante quanto spettacolare. C’è un solo precedente di Coppa Italia tra le due formazioni ed è quello della passata stagione. Era il 22 gennaio 2020 e nella gara dei quarti di finale, le Pumine riuscirono ad imporsi con il punteggio di 3-1, trascinate anche dai 26 punti di Elisa Zanette.

Nel campionato di serie A2, invece, Mondovì e Pinerolo si sono incontrate 4 volte, con un bilancio in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte all’insegna del fattore casalingo. Tre volte su quattro, tra l’altro, il match è stato deciso al tie-break. L’Eurospin, tuttavia, ha un tabù da sfatare: quello del PalaManera! Nelle tre partite giocate nel palazzetto monregalese, tra Coppa e Campionato, il Pinerolo è sempre uscito dal campo con una sconfitta e sempre con un risultato diverso (3-0, 3-1 e 3-2).

Chi vincerà questa partita sfiderà in finale la vincente dell’altra semifinale, quella tra il Megabox Vallefoglia ed il Cbf Macerata. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta streaming sul canale LVF-TV. Gli arbitri designati per questo incontro sono Anthony Giglio (Trento) e Andrea Clemente (Parma). Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:30. Ecco il cammino delle squadre impegnate nella Coppa Italia di serie A2 edizione 2020/2021: