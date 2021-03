Montà, prevenire il cancro si può: lo spiega il decalogo di "Oltre ciò che vedi"

Noi tutti possiamo ridurre la possibilità di ammalarci se periodicamente ci affidiamo a controlli specifici. Resta dunque fondamentale parlare di cancro ai ragazzi e alle loro famiglie per spiegare che il tumore si può prevenire. Seguendo questa linea la Onlus "Guarda oltre ciò che vedi" ha lanciato il progetto Simona Morone, in ricordo della giovane mamma e ricercatrice universitaria di Montà scomparsa prematuramente, per promuovere, finanziare iniziative volte alla ricerca, alla cura e diffusione di informazioni sulle malattie oncologiche. Lo fa presentando un decalogo con dieci consigli quotidiani sulla prevenzione. Il volantino cartaceo da un lato è anche un calendario ed è stato distribuito in tutti i luoghi pubblici e presso gli esercizi commerciali montatesi. In attesa di poter raggiungere in presenza la fascia dei giovani è consultabile online sulla pagina Facebook Guarda oltre ciò che vedi.

Il decalogo

Evitare il fumo, mangiare sano ed equilibrato, scegliere di allattare i figli al seno, limitare l'esposizione al sole, vaccinare i figli contro epatite e papillomavirus, limitare il consumo di alcool, conoscere i cibi da evitare, scegliere un ambiente salubre, imparare a conoscere i segnali del proprio corpo, partecipare ai programmi di screening.

"Il progetto Simona è molto ampio ed ha l'obiettivo di incoraggiare le persone ad essere attive. Le evidenze scientifiche indicano che uomini e donne di qualsiasi età possono trarre vantaggio da soli 30 minuti di esercizio quotidiano. Inizialmente pensavamo di andare nelle scuole medie per invitare i ragazzi a praticare attività mirate ad uno stile di vita sano, coinvolgendo anche i genitori - spiega Antonio Toppino, marito di Simona e presidente dell'Associazione Guarda oltre ciò che vedi -. Non potendo recarci direttamente nelle scuole abbiamo cercato di fare qualcosa in remoto visto il momento ancora delicato: ci siamo concentrati sulla stesura di un decalogo con i punti importanti per prevenire le ricadute nelle persone malate e fornendo suggerimenti alle persone sane. In questo periodo dove un po' di movimento è fondamentale anche per il nostro benessere psicologico abbiamo attivato un corso online gratuito di pilates aperto a tutti e tenuto da un professionista"