Volley maschile A2 - Cuneo verso la trasferta di Brescia, Pistolesi: "Vogliamo vincere, sappiamo di avere le capacità per fare nostra la partita"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo è attesa dalla sfida infrasettimanale sul campo della Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia, anticipo della penultima di regular season (giovedì ore 18,30).

Pistolesi e compagni, battuti e superati in classifica da Taranto nello scorso turno, andranno a caccia dei tre punti (nella trasferta bresciana e nel derby con Mondovì in programma all'ultima giornata) per guadagnare la migliore posizione possibile in vista dei playoff.

Capitan Matteo Pistolesi alla vigilia di Brescia-Cuneo: "Le ultime due partite sono fondamentali per conquistare un buon piazzamento in chiave playoff, naturalmente faremo di tutto per vincerle. Poi si faranno i conti. Brescia è temibile, ci hanno messo in difficoltà nelle due volte che li abbiamo sfidati, tra campionato e coppa. Ma noi vogliamo recuperare i punti persi sabato contro Taranto, laddove abbiamo disputato una brutta partita. Stiamo bene, non è facile giocare ogni tre giorni ma se si punta ad obiettivi importanti bisogna abituarsi. E' importante sapere resettare e ripartire subito quando le cose vanno male. Abbiamo senza dubbio le capacità per andare a Brescia e vincere."